Російська виконавиця Наташа Корольова поділилася яскравим відео зі своїм сином

Як передає Politeka.net, кумедний ролик з'явився на одній з фан-сторінок співачки в Instagram. На відео Корольова була одягнена в жовту толстовку і заячі вушка. Вона стояла на вулиці і почала співати пісню, керуючи вухами. Раптово на задньому плані з'явився її син Архип, який став підтанцьовувати матері. При цьому, хлопець робив не дуже пристойні рухи, на що звернули увагу багато шанувальників.

"Неділя, урааа. Улюблена Натуся", - підписали відео автори каналу.

За півдня ролик подивилися майже 40 тисяч разів. У коментарях зоряному сімейству залишили масу приємних слів.

"Вся сім'я дуже весела", "Запальничка, вічна дівчина», «Наташка, Я від тебе тащуся, ти розумничка», «позитивна Наташка! Молодець! Зараз, мабуть, теж щось таке створю", - пишуть люди.

Але знайшлися і ті, хто жорстко розкритикував співачку та її непристойні танці з сином.

"Не знають вже як випендритися", "неприємно дивитися! Жах!", "Такі вульгарні всі», «вона звичайно специфічна», «ідіотизм якийсь", "Дуристика. Краще не придумаєш. Колгосп", "синок тато номер 2, так само крутить задом...як то кажуть яблуко від яблуні", - пишуть користувачі мережі.

Нагадаємо, що Тарзана перекосило поруч з Корольовою, рідкісний момент потрапив на камеру: "як не соромно".

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