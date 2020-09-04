Російська виконавиця Наташа Корольова здивувала своєю нев'янучою красою

Як пише Politeka.net, вона опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі "Instagram" фото, на якому постала в образі, який підійшов би для молодіжної вечірки. Співачка одягла темно-сині джинси і сіру футболку з мультяшним малюнком. Наташа довершила образ яскравим вечірнім макіяжем, масивним ланцюгом і елегантною зачіскою. Вона показала крупним планом своє обличчя, яке помітно помолодшало.

"Ну що? П'ятниця розпусниця?",- підписала зірка свій знімок.

Користувачі соціальної мережі оцінили зовнішній вигляд Наташі Корольової і думки коментаторів розділилися. Так деякі вважають, що співачка переборщила з "поліпшеннями", але інші тільки хвалять її експерименти:

"Наталі, Повернись, будь ласка, в колишній образ. Ти і так дуууже красива, чарівна і чарівна"; "так, з губами щось перебір (("; "що треба робити, щоб так виглядати?? Я на все згодна!"; "На Бузову скидається)"; "Наталя ну дайте вже адресу плантації молодильних яблучок!🥰 🔥 🔥 🔥 "; "Супер ! Красуня❤️❤️❤️"; " найчарівніша, дуже мила дівчина!!!! Стильна, красива, обварожітельная Наташенька!!!! Завжди милуюся тобою!!!! Ти для нас приклад. Дивлячись на тебе хочеться на дієту сісти,зайнятися спортом зробити зачіску і все інше"; "все красивіше і красивіше наша Наташа ♥️♥️♥️".

Нагадаємо, що Королева з новою зовнішністю і ліфчиком назовні заспівала свій хіт 25-річної давності: "жах який!".

Як повідомляла Politeka, Наташа Корольова в капюшоні похвалилася незвичайними трофеями і нарвалася на критику: "Пора змінити...".

Також Politeka писала, що Наташа Корольова зважилася на зміну іміджу і налякала новою зовнішністю, Тарзану не позаздриш: «жах».