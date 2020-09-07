Юна дочка Олі Полякової Маша вразила новим талантом

Як передає Politeka.net, в сторіс дівчини в Instagram з'явилося відео, на якому вона грає на гітарі і співає. Судячи з відео, Маша перебувала в школі. Вона сиділа на парті, грала на гітарі і співала пісню. В цей час однокласники Марії записували те, що відбувається на відео.

Варто відзначити, що незважаючи на аматорське володіння гітарою, співала Марія чудово. Вона брала високі ноти і дуже вдало керувала своїм голосом. Зіркова мати може пишатися донькою.

Крім цього, Марія поділилася зі своїми підписниками свіжим фото, на якому грайливо спустила сорочку і позувала на камеру, як доросла модель. Образ красуня доповнила солом'яним капелюшком і сонцезахисними окулярами.

"Маленький шматочок літа, вам в осінню стрічку», - підписала фото Полякова.

Раніше ми писали, що Марія Полякова рішуче налаштована стати зіркою. Як розповідала сама Ольга в інтерв'ю, її дочка вже зараз піклується про кількість своїх підписників. Нещодавно Марія пробувала себе в якості моделі. Вона взяла участь у модному показі. Юна зірка впевнено дефілювала по воді під відкритим небом. На Поляковій-молодшій була надіта світло-блакитна футболка зі стильним принтом і короткі шорти, що дозволяють їй продемонструвати свої довгі ноги.

Нагадаємо, що Маша Полякова вразила наповал ніжним образом і приголомшила визнанням: "я задоволена своїм...".

А ще Politeka писала, що Маша Полякова приголомшила шкільним одягом з оголеним плечем: вчителі будуть в ауті.

Також Politeka повідомляла, що Маша Полякова приголомшила екстремальними розвагами з хлопцем:"це було страшно".