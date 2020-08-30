Дочка відомої української співачки Олі Полякової Маша здивувала екстремальними розвагами

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram дівчина опублікувала серію фотографій, на яких були відображені моменти її екстремального відпочинку з друзями. На знімках видно, що 15-річна Марія каталася з друзями на квадроциклах. На яскравих знімках видно, що дівчина їздила по воді і крутих схилах.

"Це було дуже захоплююче і страшно, спасибі всім хто був зі мною», - підписала фото красуня.

Варто відзначити, що на одному з фото дівчина притулилася до юного хлопця і грайливо посміхалася. Підписникам Марії дуже сподобалися фото. Вони залишили під постом майже 10 тисяч лайків і безліч коментарів.

"Красуня 🔥 тобі пасує камуфляж», «не погано бейбі», «мажори», «Круто», «вогонь», «класна», "красуня", - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Марія Полякова блиснула фігуркою в купальнику. Маша, як відомо, старша дочка Полякової. Вона дуже схожа на свою матір: і фігурою, і зовнішністю. А ось молодша дочка співачки більше схожа на батька.

Марія вже сьогодні є дуже популярною в мережі. У неї майже 160 тисяч підписників. Цікаво, що вже зараз Марія намагається заробляти на рекламі у себе в Instagram. Вона навіть не соромиться озвучувати ціни прямо у себе в профілі.

Нагадаємо, що Марія Полякова перетворилася на модель заради томних фото:"Бомба, вся в матусю".

Як повідомляла Politeka, Марія Полякова похизувалася голими ніжками в розкутому дефіле:"Ну точно модель".

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