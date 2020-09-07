Юная дочь Оли Поляковой Маша поразила новым талантом
Как передает Politeka.net, в сторис девушки в Инстаграм появилось видео, на котором она играет на гитаре и поет. Судя по видео, Маша находилась в школе. Она сидела на парте, играла на гитаре и пела песню. В это время одноклассники Марии записывали происходящее на видео.
Стоит отметить, что несмотря на любительское владение гитарой, пела Мария превосходно. Она брала высокие ноты и очень удачно управляла своим голосом. Звездная мать может гордиться дочкой.
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Кроме этого, Мария поделилась со своими подписчиками свежим фото, на котором игриво спустила рубашку и позировала на камеру, как взрослая модель. Образ красотка дополнила соломенной шляпкой и солнцезащитными очками.
«Маленький кусочек лета, вам в осеннюю ленту», - подписала фото Полякова.
Ранее мы писали, что Мария Полякова решительно настроена стать звездой. Как рассказывала сама Ольга в интервью, ее дочь уже сейчас заботится о количестве своих подписчиков. Недавно Мария пробовала себя в качестве модели. Она приняла участие в модном показе. Юная звезда уверенно дефилировала по воде под открытым небом. На Поляковой-младшей была надета светло-голубая футболка со стильным принтом и короткие шорты, позволяющие ей продемонстрировать свои длинные ноги.
Напомним, что Маша Полякова сразила наповал нежным образом и огорошила признанием: "Я довольна своим...".
А еще Politeka писала, что Маша Полякова огорошила школьной одеждой с обнаженным плечом: учителя будут в ауте.
Также Politeka сообщала, что Маша Полякова ошеломила экстремальными развлечениями с парнем: «Это было страшно».