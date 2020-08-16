Неповнолітня дочка Олі Полякової Маша показала нове літнє фото
15-річна Марія Полякова активно веде свою сторінку в Instagram, на яку у неї підписано понад 150 тисяч осіб, передає Politeka.net.
Треба сказати, що Марія, незважаючи на свої юні роки, позиціонує себе, як вже дорослу і самостійну дівчину. Нещодавно Марія хвалилася в мережі своїм бойфрендом, а також демонструвала свої форми в купальнику.
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На останньому знімку, який з'явився у неї в Instagram, дівчина попозувала сидячи в автомобілі, Маша зробила селфі, показавши своє задумливе обличчя крупним планом.
"Кінець літа, я особисто задоволена своїм. А як ви провели літо😘 😘», - запитала у своїх передплатників дівчинка.
Користувачі мережі почали відповідати їй в коментарях.
"Херово я провела своє літо. А фото супер", " теж задоволена якщо б ще палець на нозі не зламала взагалі було б👍», «я на морі», «це літо було десь хороше, суперове, а десь таке, що мурашки по шкірі йдуть»,
"Таке враження, що в Одесі цього літа вся Україна тусувалася...", "Супер, море, Одеса, кращі і найближчі люди, улюблена робота«,» відмінно«, » копія мами😇«,» Шикарно, мила", - пишуть люди.
До цього ми писали, що Маша показала себе в сміливому образі.
На фото Маша сидить в підвісному кріслі в червоному купальнику з" невидимими " частинами. Волосся Маша залишила розпущеним, а сама дивилася в об'єктив камери. Дівчина не соромилася показати своє засмагле тіло і фігуру, яка дісталася від матері.
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