Знаменита артиска Ані Лорак показала припухле після відпустки обличчя

Тільки вчора Кароліна продемонструвала, як намагається привести себе в порядок в спортзалі після тривалої відпустки з дочкою. А сьогодні в розділі Сторі в Instagram співачка спантеличила виглядом.

Справа в тому, що Кароліна записала невелике звернення до додатка "Яндекс музики" за те, що вони подарували їй якийсь презент і тепер вона зможе комфортно відпочити. Однак під час запису Кароліна також засвітила припухле обличчя, помітно більше, ніж те, що бачать фанати на кадрах в її профілі. На відео чітко видно, як знаменитість набрала зайву вагу, проте намагається вміло це приховати.

На знімках Ані Лорак позує в кріслі біля вікна. Красуня вбралася в коричневий топ з мішкуватими рукавами і просто бездонним декольте.Образ довершили туфлі тілесного кольору і підвернуті джинси.

Ми також писали, що, як правило, співачка не показує, як доглядає за собою або як худне в залі, проте, судячи з фото звідти, тренується артистка не мало, також як і намагається схуднути.

Показуючи те, які у неї стегна і сталевий прес, зірка виглядала вельми привабливо. До слова, на карантину Ані Лорак заявила, що її вага становить всього 52 кілограми, а сама вона намагається харчуватися правильно і з мінімальними обмеженнями. Однак, після відпустки вона набрала зайве, тому вона має намір уседрно тренуватися.

Щоранку артистканачінает з зарядки-тренує м'язи Преса, присідає і віджимається. Співачка радить не займатися спортом на голодний шлунок-перед тренуванням зірка випиває склянку теплої води з медом, а також з'їдає невелике яблуко.Також зірка любить медитувати і позбавлятися від негативу навколо, заявляючи, що оточення має бути лише позитивне.

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