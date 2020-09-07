Посадові оклади співробітників усіх бюджетних установ повинні переглянути у зв'язку з підвищенням мінімальної зарплати в Україні
7 вересня прес-служба Міністерства економічного розвитку роз'яснило ситуацію на офіційному сайті. Зазначається, що нові розміри окладів встановлять у штатних розписи з 1 серпня 2020 року, при цьому вони діятимуть до 1 січня наступного року.
Розміри зарплат працівників окремих бюджетних галузей розраховують за єдиною тарифною сіткою. Законодавство також передбачає, що сума місячних окладів (тарифної ставки) залежить від підвищення посадового окладу працівника I тарифного розряду ЄТС. Зокрема, за такими правилами нараховують зарплату мільйонам вчителів і лікарів.
Українка з 13-м розміром підкорила величезним бюстом у сміливому бікіні: "Дівчина-мрія"
"Шкода, що сім'я розпалася": в мережу злили фото Потапа з новонародженим сином, артист світиться від щастя
Курс долара здивує українців перед Новим роком, Шмигаль вже попередив: що буде з гривнею
Жорстке правило по субсидіях і пільгах в Україні: хто більше не отримає грошей «Якщо з'явилася…»
Мінекономіки в повідомленні нагадало, що з початку 2020 року оклади обчислювалися виходячи з розміру посадового окладу працівника I тарифного розряду, який становив 2102 гривень. На той момент це було 44,5% від мінімальної заробітної плати, яка становила 4723 гривень. З 1 вересня Верховна Рада прийняла рішення підвищити мінімалку до 5 тисяч гривень, після цього Кабмін видав постанову, згідно з якою посадовий оклад працівника I розряду збільшиться до 2225 гривень, щоб зберегти співвідношення. У підсумку оклади повинен змінити по всій тарифній сітці.
Нагадаємо, зарплати в Україні різко змінилися, до чого готуватися: "вперше за всі роки...».
Як повідомляла Politeka, новий удар по зарплатах, українців попередили про другу хвилю.
Також Politeka писала, що зростання пенсій і податків після підвищення мінімалки: що зміниться для українців у вересні.