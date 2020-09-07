Посадові оклади співробітників усіх бюджетних установ повинні переглянути у зв'язку з підвищенням мінімальної зарплати в Україні

7 вересня прес-служба Міністерства економічного розвитку роз'яснило ситуацію на офіційному сайті. Зазначається, що нові розміри окладів встановлять у штатних розписи з 1 серпня 2020 року, при цьому вони діятимуть до 1 січня наступного року.

Розміри зарплат працівників окремих бюджетних галузей розраховують за єдиною тарифною сіткою. Законодавство також передбачає, що сума місячних окладів (тарифної ставки) залежить від підвищення посадового окладу працівника I тарифного розряду ЄТС. Зокрема, за такими правилами нараховують зарплату мільйонам вчителів і лікарів.

Мінекономіки в повідомленні нагадало, що з початку 2020 року оклади обчислювалися виходячи з розміру посадового окладу працівника I тарифного розряду, який становив 2102 гривень. На той момент це було 44,5% від мінімальної заробітної плати, яка становила 4723 гривень. З 1 вересня Верховна Рада прийняла рішення підвищити мінімалку до 5 тисяч гривень, після цього Кабмін видав постанову, згідно з якою посадовий оклад працівника I розряду збільшиться до 2225 гривень, щоб зберегти співвідношення. У підсумку оклади повинен змінити по всій тарифній сітці.

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