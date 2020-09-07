Должностные оклады сотрудников всех бюджетных учреждений должны пересмотреть в связи с повышением минимальной зарплаты в Украине

7 сентября пресс-служба Министерства экономического развития разъяснило ситуацию на официальном сайте. Отмечается, что новые размеры окладов установят в штатных расписания с 1 августа 2020 года, при этом они будут действовать до 1 января следующего года.

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Размеры зарплат работников отдельных бюджетных отраслей рассчитывают по Единой тарифной сетке. Законодательство также предусматривает, что сумма месячных окладов (тарифной ставки) зависит от повышения должностного оклада работника I тарифного разряда ЕТС. В частности, по таким правилам начисляют зарплату миллионам учителей и врачей.

пенсия, зарплата

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Минэкономики в сообщении напомнило, что с начала 2020 года оклады вычислялись исходя из размера должностного оклада работника I тарифного разряда, который составлял 2102 гривен. На тот момент это было 44,5% от минимальной заработной платы, которая составляла 4723 гривен. С 1 сентября Верховная Рада приняла решение повысить минималку до 5 тысяч гривен, после этого Кабмин издал постановление, согласно которому должностной оклад работника I разряда увеличится до 2225 гривен, чтобы сохранить соотношение. В итоге оклады должын изменить по всей тарифной сетке.

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