Стало известно, как изменились зарплаты в Украине

Так, согласно данным Государственной службы статистики, зарплаты в июле увеличились на 225 грн, достигнув в среднем 11 804 грн (+2%). Это в 4,6 раза меньше июньского роста, но вдвое больше майского.

Но если смотреть по регионам, то картина намного печальнее. Более чем в каждой третьей области (36%) заработки в июле уменьшились по сравнению с июнем.

Самое большое снижение зарплат в Ивано-Франковской области – на 6,7% (на 937 грн). При том, что в июне на Ивано-Франковщине рост заработков был самым высоким в стране – на 21,6%.

Меньше всего снизились заработки в Одесской области – на 0,2% (на 18 грн). Еще в семи областях заработки упали от 0,4% в Луганской области до 2,4% в Закарпатской.

В Киеве зарплаты традиционно самые высокие – 17 053 грн (+4% или 660 грн по сравнению с июнем).

Впервые за все годы заработки в Киеве превысили 17 тыс. грн. Это в 1,8 раза больше, чем в самой низкоплачиваемой Черновицкой области – 9322 грн (падение за месяц на 1,9% или на 182 грн). Месяц назад разрыв был в 1,7 раза.

Цифры названы без вычета налогов. На руки средний работник получает на 19,5% меньше.

Средняя зарплата по итогам июня:

в Киеве чистая средняя зарплата по итогам июня составила 13 728 грн,

На втором месте по уровню зарплат - Донецкая область, но там в единственной из областей заработки превысили 13 тыс. грн – 13 071 грн (+626 грн, или +5%). Такая высокая зарплата среди областей достигнута впервые.

На третьем месте Днепропетровская область, где впервые заработки превысили 12 тыс. грн – 12099 (+3,8% или 444 грн).

Также выше 11 тыс. грн зарплаты месяц назад были в Киевской области – 11 969 (+1,5%), Запорожской – 11 889 (+2,9%), Николаевской – 11 730 (+4%). Впервые в их число вошла Полтавщина – 11 065 (+0,8%).

Еще в 11-ти областях зарплаты оказались выше 10 тыс. грн (в июне – в 13-ти, сейчас вверх ушла Полтавская обл., вниз – Хмельницкая). В шести областях (как и в июне) зарплаты в пределах 9,2-9,97 тыс. грн.

Напомним, с первого января 2021 года размер минимальной зарплаты увеличится на 20%. Эксперты рассказали, как повышение "минималки" повлияет на определение учетной ставки.

Так, специалист Руслан Спивак предполагает, что оставить ставку на прежнем уровне, а именно 6%, поможет увеличение размеров зарплат в сентябре.

По мнению другого эксперта Оксаны Шведы, большую роль при определении ставок сыграет рост зарплат в 2021 году, который способен создать предпосылки изменения монетарной политики.

Напомним, киевляне взбунтовались из-за отсутствия зарплат, кадры.

Как сообщала Politeka, новый удар по зарплатам, украинцев предупредили о второй волне.

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