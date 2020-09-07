У новому сезоні шоу "Танці з зірками" проект покинули Ілона Гвоздьова і Дмитро Танкович

Дівчина відреагувала на вихід з проекту, написавши повідомлення у себе в Instagram, передає Politeka.

Ілона від щирого серця подякувала тим, хто підтримав на проекті їх пару, а також свого партнера Дмитра.

"Спасибі Дмитро, завдяки тобі наші репетиції і танці були завжди наповнені сміхом, позитивом, щастям. Вибач, що я не змогла вивести тебе в наступний ефір", – написала вона.

Крім того, Ілона відповіла своїм критикам, які засуджували дівчину за те, що та танцює незважаючи на останні місяці вагітності.

"Спасибі хейтерам, які нещадно і злобно критикували мене, писали гнівні пости і дуже грубо висловлювали свою точку зору. Тепер я точно знаю, чому ми не можемо жити як в Європі, так як наш, На жаль, совдепівський менталітет, вузький світогляд і програмований песимізм і заздрість ще довго будуть викорінюватися і змінюватися з поколіннями", – заявила Ілона Гвоздьова.

Фанати танцівниці щосили підтримують Ілону в коментарях під цим повідомленням.

"Ілона - ви чудова!!! Я Вами захоплююся! І пара ваша була одна з кращих! 🌹 Я два супер голоси віддала 😭 😭 😭 😭 були і гірше учасники. Сподіваюся побачити Вас ще не раз на паркеті ❤️ Ви молодець, шкода що нашим людям треба доводити - вагітність не хвороба!!!! Так! Критику наші люди не вміють говорити коректно! А заздрість - це бич суспільства! Сидячи на дивані, завжди краще знати " як кому жити, заробляти гроші і так далі..."Ілона, ви з Дімою просто СУПЕР пара👏 👏 👏 👏 👏 чекала танці тільки заради вашої пари! Все ще буде😉😘😘😘😘😘😘", – пишуть шанувальники.

Politeka писала про те, що українців приголомшив несподіваний поворот у шоу «Танці з зірками». У другому випуску шоу в зону ризику потрапили три пари: Сергій Мельник і Аделіна Делі, Дмитро Танкович з Ілона Гвоздьова і Позитив і Юлія Сахневич. Однак глядачам вдалося врятувати від вильоту учасника групи MOZGI і футболіста. Проект залишили ведучий Дмитро Танкович і вагітна Ілона Гвоздьова. Для багатьох таке рішення стало несподіваним.

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