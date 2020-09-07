Британська співачка і актриса Рита Ора з'явилася в занадто відвертому міні

Зірка опублікувала спекотні фото в своєму Instagram, повідомляє Politeka.net. Акторка позувала в машині, змінюючи пози.

Рита постала в картатій сукні з глибоким декольте. Зірка вирішила не надягати білизну, а груди "розвалилася" під тканиною, блищачи від спалахів фотокамери.

Бретелька посередині вирізу утримувала тканину на місці, це стало невеликою страховкою, щоб на очі не показалося найінтимніше.

Крім того, довжина вбрання була настільки короткою, що чи не оголювала найпотаємніші місця.

Артистка активно рухала ногами, привертаючи уваги до ніжок, а також мало не засвітивши свою білизну.

Образ співачки завершила безліч прикрас на руках і на шиї.

"Після і до з широкою посмішкою в кінці .. Всім щасливого понеділка 💫", - написала Ора.

За півгодини пост зібрав понад 100 тисяч лайків і багато коментарів.

Користувачі мережі оцінили сміливий образ артистки, а особливо були вражені її яскравою посмішкою.

"Шалена красуня", - написав один з фанатів.

Відзначимо, Рита Ора народилася в Косово у 1990 році. Зірка стала завойовувати популярність з 2009 року, коли з'явилася на «ВВС» "Eurovision: Your Country Needs Youruen".

У 2011 року DJ Fresh і Ора презентували відео на пісню "Hot Right Now" на YouTube, після чого сингл з'явився у продажу і досяг першого місця в UK Singles Chart.

Кар'єра зірки стала ще успішніше і у 2015 році вона з'явилася у фільмі "50 відтінків сірого".

Зараз артистка активно займається подальшим своїм просуванням. Зірка записує пісні і знімається у фільмах.

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