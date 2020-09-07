Британская певица и актриса Рита Ора появилась в слишком откровенном мини

Звезда опубликовала жаркие фото в своем Инстаграм, сообщает Politeka.net. Актриса позировала в машине, меняя позы.

Рита предстала в клетчатом платье с глубоким декольте. Звезда решила не надевать белье, а грудь "развалилась" под тканью, блестя от вспышек фотокамеры.

Бретелька посередине выреза удерживала ткань на месте, это стало небольшой страховкой, чтобы на глаза не показалось самое интимное.

Кроме того, длина наряда была настолько короткой, что едва ли не оголяла самые сокровенные места.

Артистка активно двигала ногами, привлекая внимания к ножкам, а также чуть ли не засветив свое белье.

Образ певицы завершило множество украшений на руках и на шее.

"После и до с широкой улыбкой в конце .. Всем счастливого понедельника 💫", - написала Ора.

За полчаса пост собрал более 100 тысяч лайков и много комментариев.

Пользователи сети оценили смелый образ артистки, а особенно были впечатлены ее яркой улыбкой.

"Безумная красавица", - написал один из фанатов.

Отметим, Рита Ора родилась в Косово в 1990 году. Звезда стала завоевывать популярность с 2009 года, когда появилась на «ВВС» "Eurovision: Your Country Needs Youruen".

В 2011 года DJ Fresh и Ора презентовали видео на песню "Hot Right Now" на YouTube, после чего сингл появился в продаже и достиг первого места в UK Singles Chart.

Карьера звезды стала еще успешнее и в 2015 году она появилась в фильме "50 оттенков серого".

Сейчас артистка активно занимается дальнейшим своим продвижением. Звезда записывает песни и снимается в фильмах.

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