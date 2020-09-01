Регіна Тодоренко все ж повернеться в шоу "Орел і решка", яке вона вела кілька років

Як передає Politeka.net, про це стало відомо з повідомлення телеканалу. Регіна стане ведучою програми "Орел і решка. Росія", а її співведучим стане російський шоумен Тимур Родрігез. Як відомо, зараз Родрігес знімається в шоу "Золото Геленджика", де його партнерами за програмою є Іван Охлобистін і Христина Асмус.

Схоже, після закінчення зйомок на курорті, він приступить до зйомок в шоу про подорожі.

Додамо, що нещодавно в мережі розгорівся скандал навколо шоу "Орел і решка". На даний момент проходять зйомки шоу за участю Насті Івлеєвої та її подруги Юлі Коваль. В цей же момент Тодоренко повідомила своїм фанатам, що готує для них новий сезон шоу. Коли до Івлеєвої звернулися з проханням прояснити ситуацію, вона в грубій формі заявила, що «не знає, в яку «решку» зібралася Тодоренко». Івлеєва підкреслила, що телеведуча не має відношення до телепередачі, в якій знімається вона.

Нові відомості прояснили ситуацію. Івлеєва працює над шоу про подорожі по всьому світу, а Регіна обмежиться лише Росією.

Додамо, що глядачі позитивно відреагували на новини про нового ведучого.

"Воооот це Я розумію крутий ведучий!", "Краплю Птушкіна, краплю Беднякова-виходить Родрігез😃 чекаємо)", "Бедняков версія 2.0", «в цьому сезоні буде цікавіше дивитися по Росії...Івлеєва з подругою зображують дівчаток 13 років...і це вже всім набридло...", "Хороша новина!! Тільки не Івлеєва зі своєю подругою", "відрили канешно, відкопали", - пишуть користувачі мережі.

Нагадаємо, що Настя Івлеєва з "Орла і решки" грубо наїхала на Регіну Тодоренко: "Не має ніякого відношення".

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