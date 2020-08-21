Співачці Лоліті Мілявській жорстко дісталося за повернення на театральну сцену

Про це пише Співрозмовник.

Як відомо, Лоліта з'явилася в трупі театру "Модерн", за що на неї обрушився шквал критики.

Зокрема, гучне повернення Лоліти в театрі вирішив прокоментувати скандальний критик Сергій Сосєдов.

Від зміни амплуа Лоліти критик не в захваті і закликав людей не витрачати гроші на "туфту".

"Думаю, це буде халтура. Звичайно, повинні бути худради, які не допустять явної халтури. Гримов, на мою думку, не надто обдарований режисер, але спритний, з добре підвішеним язиком. Все, що він робив (крім реклами), було абсолютно посередньо, з купою помилок і прорахунків. Які він умів представити як "нове слово в мистецтві", - заявив Сергій Сосєдов в коментарі журналістам.

За словами критика, поява Лоліти в ролі Агафії Тихонівни в постановці Юрія Гримова "Одруження" є "приниженням великої літератури і приниженням театру".

"Лоліта жодного разу не Агафія Тихонівна. Так, вона прекрасна, відверта, щира людина, хороша співачка, але... ніяк не Агафія Тихонівна. Обличчя, фактура, сам типаж не неї. А погодилася вона грати, бо Гримов знайшов грошики. Розраховано все це на неосвічену, вульгарну, публіку, яка понесе Гримову і компанії свої кровні, сподіваючись побачити щось «таке-отаке». А побачать вони халтуру, упаковану під якийсь «модерн» і слоган «Гоголь завжди сучасний». Завдання журналіста в цьому випадку, мені здається, попередити глядача. Не купуйтеся на туфту! Вас дурять! Я б взагалі закликав бойкотувати подібні перфоманси", - резюмував скандальний Сосєдов, спілкуючись з журналістами.

Відзначимо, що раніше Сергій Сосєдов відрізнявся гнівними заявами на адресу і інших зірок. Наприклад, критик "накинувся" на примадонну Аллу Пугачову після того, як на нього нібито"навели порчу".

"Ніс забитий, постійно дере в горлі - стан моторошний. У мене проявилася сильна алергія на цвітіння дерев... Я здогадуюся, чому це могло статися", - розповів він.

Він не виключає, що на нього могли навести порчу і головним "недоброзичливцем" Сергій Сосєдов називав саме Пугачову.

Нагадаємо, що Сосєдов зайшовся істерикою і оголосив бойкот Україні: "хвора Країна".

А ще Politeka писала, що Сосєдов засумнівався в незалежності України: "у цій маленькій країні нічого немає".

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