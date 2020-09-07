Розкрито подробиці можливого нового підвищення зарплат в Україні

Нюанси в ефірі телеканалу Україна 24 озвучив глава Кабінету Міністрів Денис Шмигаль, передає Politeka.net.

За його словами, вже наступного року середня зарплата в Україні може зрости до 13 тисяч, а ще через рік - до 15 тисяч.

Шмигаль також пояснив, що підвищення зарплат в Україні безпосередньо залежить від бізнес-середовища і стану національної економіки.

«Ми прораховуємо поетапне зростання заробітної плати. Якщо зараз вона в районі 11 тисяч гривень, наступного року може бути 13 тисяч гривень і, відповідно, до 2022 року – до 15 тисяч гривень. Це досить оптимістичний сценарій. Звичайно, багато що залежить від бізнес-середовища, від того, в яких умовах буде знаходитися економіка. Але при тому макропрогнозі, який зробило Міністерство економіки, при тих показниках зростання ВВП, при оптимістичних очікуваннях бізнесу, це досяжні показники", - пояснив прем'єр-міністр в ефірі телеканалу.

Підсумовуючи, Денис Шмигаль припустив, якщо середні зарплати в країні зростуть до 15 тисяч, то українці, можливо, не будуть думати над переїздом в інші країни заради заробітків.

Раніше ми розповідали про компенсації, які будуть нараховувати до зарплат і пенсій.

Так, українцям можуть виплачувати грошові компенсації в разі затримки пенсій, зарплат та інших соціальних виплат. З такою ініціативою виступив профільний комітет Ради з питань соцполітики.

Документ, зокрема, передбачає розширення переліку видів виплат, за порушення строків виплати яких громадянам нараховується компенсація. У цей список автори постанови пропонують включити пенсію, щомісячне грошове довічне утримання, соціальні виплати, стипендії, заробітну плату, суму індексації грошових доходів громадян.

Нагадаємо, що українцям готують нові правила виплати пенсій і зарплат, хто отримає більше грошей

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