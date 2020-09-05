Переможниця шоу" Холостяк-10 " з Максимом Михайлюком гімнастка Даша Ульянова порадувала фанатів свіжою фотографією

Знімок з'явився в її Instagram-акаунті, передає Politeka.net.

Даша Ульянова здобула широку популярність завдяки проекту "Холостяк". Однак це не єдина заслуга красуні. Справа в тому, що Даша професійна спортсменка і ставши відомою вирішила розкрутити свій Instagram-аккаунт, щоб мотивувати людей на прагнення бути краще, працювати над собою і приводити себе в хорошу фізичну форму.

Зараз гімнастка активно заробляє на своєму профілі, для цього їй необхідно постійно оновлювати свою сторінку. Цього разу красуня вирішила не особливо напружуватися і виклала вельми стандартну фотографію, зроблену в салоні авто. На ній вона позує в чорному балахоні з капюшоном на голові. Родзинкою фото став пронизливий погляд гімнастки і довге розкішне волосся, яке є її гордістю. А в підписі до знімка вона лаконічно написала: "Гарний вечір п'ятниці✨ 💃 🏽".

Користувачі мережі захопилися зовнішнім виглядом красуні. Свої захоплені відгуки вони написали в коментарях.

"Ці очі хочу любити вічно" ," О Боже! Яка гарна!!!! 😱 ", "Красуня", "Ти найкрасивіша", "Красотуля", - висловлювалися вони.

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