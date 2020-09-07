Екс-учасниця популярної групи "ВІА Гра" Міша Романова показала свої природні достоїнства у всій красі

Як повідомляє Politeka.net, співачка виклала спекотне фото на своїй сторінці в соціальній мережі "Instagram". Зірка часто радує шанувальників сміливими образами і пікантними нарядами, а на цей раз вона постала в курортному вигляді.

Міша Романова зробила селфі в синьому купальнику на тоненьких бретельках, який підкреслив її видатний бюст. В руках красуні можна помітити светр, який вона, ймовірно, зняла якраз перед фото. Образ довершив чорний капелюх з контрастними декором з соломи. Пікантності кадру надав томний погляд екс-солістки "ВІА Гра".

"Новий тиждень-Нові можливості 🕊", - підписала фото Міша Романова.

Користувачі соціальної мережі оцінили зовнішній вигляд виконавиці і залишили їй багато позитивних коментарів:

"Міша-Мішенька сильна, стильна, мила, а що якщо перелицювати ваше буде мило - Ша-мі як вам нове ім'я. А то Міша, він же Мишко, вам зараз не до лиця-краса! І мамулечка. З усіма мамами Бог і природа! ❤️🤗"; "Моя неземна 😍😍😍😍"; "На Вікторію Бекхем схожа"; "Мммммм🤤🤤🤤 яка шикарна ти, пекуча красуня🔥🔥🔥😍😍"; "Красуня 😍😍😍 бажаю тобі гарного та легкого тижня 🌹🌹🌹 співай побільше і радуй нас, ти супер".

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