Українська виконавиця Настя Каменських поділилася новими чудовими кадрами
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості. (Щоб подивитися відео-проскролльте вниз)
"Справжнє щастя", - підписала співачка відео.
Близько місяця тому в родині Насті Каменських відбулося поповнення - її улюблена собачка Мімі породи Бішон фрізе народила цуценят. Співачка не може натішитися чарівним білосніжним малюкам і часто тискає їх. Так, на нових домашніх кадрах вона показала, як тримає в оберемку відразу п'ятьох своїх пухнастиків – Мімі і чотирьох її цуценят, які вже помітно підросли.
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Сама Каменських на відео позує в шовковому світлому халаті.
Ролик з милими цуценятами захопив передплатників зірки.
"Які милашки🤩 🤩 🤩 🤩 🤩", "супер дитинка з Супер супер дітками", "які няшні😍 😍 😍", "скільки щастя може поміститися в дві руки», "Лапусики", "Ну що за милашество», «які лапочки гарненькі», «які лапушки», - захоплюються кадрами в мережі.
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