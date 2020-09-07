Украинская исполнительница Настя Каменских поделилась новыми восхитительными кадрами
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости. (Чтобы посмотреть видео – проскролльте вниз)
«Настоящее счастье», - подписала певица видео.
Около месяца назад в семье Насти Каменских произошло пополнение - ее любимая собачка Мими породы бишон фризе родила щенков. Певица не может нарадоваться очаровательным белоснежным малышам и часто тискает их. Так, на новых домашних кадрах она показала, как держит в охапке сразу пятерых своих пушистиков – Мими и четверых ее щенков, которые уже заметно подросли.
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Сама Каменских на видео позирует в шелковом светлом халате.
Ролик с милыми щенками восхитил подписчиков звезды.
«Какие милашки🤩🤩🤩🤩🤩», «Супер детка с супер супер детками», «Какие няшные 😍😍😍», «Сколько счастья может поместиться в две руки», "Лапусики", «Ну что за милашество», «Какие лапочки хорошенькие», «Какие лапушки», - восхищаются кадрами в Сети.
Напомним, кокетливая Каменских распахнула халат и взбудоражила видом в леопардовом купальнике: жаркое фото.
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