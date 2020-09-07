Українські гривні можуть "оновити" після відповідного звернення до Нацбанку
Про це Politeka.net.
Так, міністр Кабміну Олег Немчинов звернувся до регулятора з ініціативою "оновити" гривні.
Він пропонує "збрити бороди" Володимиру Великому і Ярославу Мудрому на українських банкнотах з нагоди 24-річчя нинішньої гривні.
Андрія Данилка зняли в обіймах знаменитого красеня, рідкісні кадри: "Дві легенди"
Курс долара здивує українців перед Новим роком, Шмигаль вже попередив: що буде з гривнею
Спекотна мама Дана Балана показала, як зводить з розуму чоловіків: "Ооо, немає слів...", фото
У Приватбанку почали блокування карт, грошей не зняти навіть через касу: "необхідно пройти..."
"Я хочу подякувати за привітання і попросити голову Нацбанку все-таки збрити бороду Володимиру Великому і Ярославу Мудрому, і повернути нам наших князів в такому вигляді, в якому вони були на оригінальних, кращих гривнях", - підкреслив Немчинов під час засідання уряду.
"Тому саме сьогодні ми виводимо з обігу купюри, на яких згадані вами зображення. Вони будуть платіжним засобом до 23 жовтня. Потім вони вилучаються з обігу. Це купюри, які були введені в обіг до 2003 року", - відповів на пропозицію голова держрегулятора Кирило Шевченко.
Додамо, що на нових монетах номіналом 1 і 2 гривні Володимир Великий і Ярослав Мудрий також з бородами.
Раніше ми вже розповідали, що НБУ буде змінювати зовнішній вигляд гривень після критики від українців.
"Враховуючи те, що є нарікання від населення, ми створили робочу групу, до якої входять фахівці НБУ та банкнотно-монетного двору, а також залучили представників Комітету захисту прав осіб з інвалідністю та союзу людей з особливими потребами», — повідомив представник регулятора.
Крім того, участь у розробці дизайну брали фахівці з Інституту історії, а також експерти з геральдики.
Нагадавши, масштабний обмін грошей після рішення Нацбанку, які гривні неможливо буде здати
Як повідомляла Politeka, НБУ масово виводить гроші з обігу, термінове попередження
Також Politeka писала, що сенсація з українськими грошима, таких знахідок не було вже сто років