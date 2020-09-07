Українські гривні можуть "оновити" після відповідного звернення до Нацбанку

Про це Politeka.net.

Так, міністр Кабміну Олег Немчинов звернувся до регулятора з ініціативою "оновити" гривні.

Він пропонує "збрити бороди" Володимиру Великому і Ярославу Мудрому на українських банкнотах з нагоди 24-річчя нинішньої гривні.

"Я хочу подякувати за привітання і попросити голову Нацбанку все-таки збрити бороду Володимиру Великому і Ярославу Мудрому, і повернути нам наших князів в такому вигляді, в якому вони були на оригінальних, кращих гривнях", - підкреслив Немчинов під час засідання уряду.

"Тому саме сьогодні ми виводимо з обігу купюри, на яких згадані вами зображення. Вони будуть платіжним засобом до 23 жовтня. Потім вони вилучаються з обігу. Це купюри, які були введені в обіг до 2003 року", - відповів на пропозицію голова держрегулятора Кирило Шевченко.

Додамо, що на нових монетах номіналом 1 і 2 гривні Володимир Великий і Ярослав Мудрий також з бородами.

Раніше ми вже розповідали, що НБУ буде змінювати зовнішній вигляд гривень після критики від українців.

"Враховуючи те, що є нарікання від населення, ми створили робочу групу, до якої входять фахівці НБУ та банкнотно-монетного двору, а також залучили представників Комітету захисту прав осіб з інвалідністю та союзу людей з особливими потребами», — повідомив представник регулятора.

Крім того, участь у розробці дизайну брали фахівці з Інституту історії, а також експерти з геральдики.

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