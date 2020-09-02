Заместитель главы Национального банка Алексей Шабан рассказал, какие изменения ждут украинцев с 1 октября
Во время своего брифинга указанный чиновник сообщил, что с начала второго месяца лета монеты номиналом 25 копеек перестанут быть средством платежа во время расчета наличкой и будут изъяты из обращения.
Как отметил Шабан, таким образом в украинском наличном рынке продолжают наводить порядок, равняясь на мировые стандарты.
Благодаря выведению из оборота 25 копеек планируется сделать проще и удобнее наличные расчеты.
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На данный момент монеты номиналом в 25 копеек не размениваются, ведь из оборота выведены монеты номиналами 1, 2 и 5 копеек. Выведение монеты избавит от этой проблемы.
Также изъятие монет номиналом 25 упростит наличные расчеты, не оказывая влияния на инфляцию. Плюс изъятия монет заключается и в том, что расходы государства и участников наличного обращения, занимающиеся изготовлением, транспортировкой и хранением, станут ниже.
Директор Департамента денежного обращения Национального банка Виктор Зайвенко заявил, что с 1 октября все магазины, заведения и так далее должны прекратить прием 25 копеек, а остатки таких монет – до 16 октября сдать в кассы банков Украины для зачисления на счета.
Обменять монеты можно: так, в украинских банках можно будет поменять копейки до 30 сентября 2021 года включительно, а в национальных и уполномоченных банках - до 30 сентября 2023 года включительно.
Напомним, с 1 сентября все украинские банки могут принимать и передавать значительно изношенные банкноты для исследования в центральный банк.
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