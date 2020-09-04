Украинцам рассказали, как нужно будет обменивать изношенные банкноты и те купюры, которые будут выводить из оборота

Об этом пишет Сегодня.

Как известно, НБУ хочет уже осенью вывести из оборота монеты номиналом 25 копеек. Такая же судьба ожидает старые железные и бумажные одну и две гривни.

И с 1 октября монета в 25 копеек перестанет быть средством платежа.

Своим распоряжением регулятор обязал все без исключения банки принимать изношенные гривни на обмен и установил критерии износа купюр.

"Должен быть обязательно четко прописан номинал, купюра должна быть целостная. То есть если у вас, допустим, есть одна треть бумажки, то однозначно вам ее не поменяют. А если она порвана и склеена – у вас все равно это примут", – предупредил эксперт Олег Пендзин.

Сколько госрегулятор в лице НБУ утилизирует купюр – столько же и отпечатывает. Сдать без комиссии можно только гривну, а остальные средства — с комиссией 10%.

"Просто металлические деньги значительно долговечнее, чем бумажные. Дальше банк сдает эти деньги в Национальный банк Украины, а оттуда – на монетный двор для дальнейшей утилизации. Они уничтожаются, и полученная бумага идет на дальнейшую переработку для печати новых денег", – добавил Пендзин в общении с журналистами.

Отметим, что благодаря выведению из оборота 25 копеек планируется сделать проще и удобнее наличные расчеты.

На данный момент монеты номиналом в 25 копеек не размениваются, ведь из оборота выведены монеты номиналами 1, 2 и 5 копеек. Выведение монеты избавит от этой проблемы.

Также изъятие монет номиналом 25 упростит наличные расчеты, не оказывая влияния на инфляцию. Плюс изъятия монет заключается и в том, что расходы государства и участников наличного обращения, занимающиеся изготовлением, транспортировкой и хранением, станут ниже.

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