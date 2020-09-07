Стало відомо, як змінилися зарплати в Україні

Так, згідно з даними Державної служби статистики, зарплати в липні збільшилися на 225 грн, досягнувши в середньому 11 804 грн (+2%). Це в 4,6 рази менше червневого зростання, але вдвічі більше травневого.

Але якщо дивитися по регіонах, то картина набагато сумніше. Більш ніж у кожній третій області (36%) заробітки в липні зменшилися порівняно з червнем.

Найбільше зниження зарплат в Івано-Франківській області - на 6,7% (на 937 грн). При тому, що в червні на Івано-Франківщині зростання заробітків було найвищим у країні – на 21,6%.

Найменше знизилися заробітки в Одеській області-на 0,2% (на 18 грн). Ще в семи областях заробітки впали від 0,4% в Луганській області до 2,4% в Закарпатській.

У Києві зарплати традиційно найвищі-17 053 грн (+4% або 660 грн порівняно з червнем).

Вперше за всі роки заробітки в Києві перевищили 17 тис.грн. Це в 1,8 рази більше, ніж у найбільш низькоплачуваній Чернівецькій області – 9322 грн (падіння за місяць на 1,9% або на 182 грн). Місяць тому розрив був в 1,7 рази.

Цифри названі без вирахування податків. На руки середній працівник отримує на 19,5% менше.

Середня зарплата за підсумками червня:

у Києві чиста середня зарплата за підсумками червня склала 13 728 грн,

На другому місці за рівнем зарплат-Донецька область, але там в єдиній з областей заробітки перевищили 13 тис.грн – 13 071 грн (+626 грн, або +5%). Така висока зарплата серед областей досягнута вперше.

На третьому місці Дніпропетровська область, де вперше заробітки перевищили 12 тис.грн – 12099 (+3,8% або 444 грн).

Також вище 11 тис. грн зарплати місяць тому були в Київській області – 11 969 (+1,5%), Запорізькій – 11 889 (+2,9%), Миколаївській – 11 730 (+4%). Вперше в їх число увійшла Полтавщина-11 065 (+0,8%).

Ще в 11 – ти областях зарплати виявилися вище 10 тис.грн (у червні-в 13 – ти, зараз вгору пішла Полтавська обл., вниз-Хмельницька). У шести областях (як і в червні) зарплати в межах 9,2-9,97 тис.грн.

Нагадаємо, з першого січня 2021 року розмір мінімальної зарплати збільшиться на 20%. Експерти розповіли, як підвищення "мінімалки" вплине на визначення облікової ставки.

Так, фахівець Руслан співак припускає, що залишити ставку на колишньому рівні, а саме 6%, допоможе збільшення розмірів зарплат у вересні.

На думку іншого експерта Оксани шведи, велику роль при визначенні ставок зіграє зростання зарплат в 2021 році, який здатний створити передумови зміни монетарної політики.

Нагадавши, кияни збунтувалися через відсутність зарплат, кадри.

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