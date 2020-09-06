У нових платіжках за тепло з'явиться цілих чотири рядки для платежу

Це пов'язано з новим законодавством, яке передбачає різну оплату за послугу, абонентське обслуговування, установку приладів і обслуговування вузлів обліку. Як пояснила начальник управління розвитку житлово-комунальної інфраструктури КМДА Віра Радченко, квитанція буде одна, але в ній буде чотири різних напрямки для платежу, передає UBR.ua.

Глава Союзу споживачів комунальних послуг Олег Попенко зазначає, що оновлені квитанції українцям стали надсилати ще з травня. Вищеописані послуги і раніше входили в загальну суму квитанції, просто їх не виділяли окремими рядками.

«Чиновники обіцяли, що з введенням чотирьох рядків загальний платіж за газ і тепло не підвищать, просто кожен рядок виділили окремо. Але по суті платежі подорожчали", - говорить Попенко.

Відзначається, що в квитанціях дійсно з'явилися нові рядки, при цьому вартість загального тарифу на центральне опалення не зменшилася.

За словами Віри Радченко, в опалювальний сезон традиційно збільшується кількість скарг від українців, оскільки суми в платіжках постійно змінюються. Вона зазначає, що кияни на даний момент винні «Київтеплоенерго» близько 600 млн гривень.

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