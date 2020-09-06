Учасниця популярного шоу "Танці з зірками", екс-солістка ВІА Гри Санта Дімопулос розтанула в обіймах свого партнера по проекту
Як передає Politeka.net, серію фотографій з минулого ефіру зірка опублікувала у себе в Instagram. Дівчина була одягнена в неймовірно красиве синє плаття, яке підкреслило всі її достоїнства – стрункі ніжки і апетитні груди. На фото Санта пристрасно притулилася до свого партнера по шоу, хореографа Макса Леонова. Вони зображували пристрасть і вибух почуттів заради пікантних кадрів.
"Танці - це магія, це щастя, це життя. Рівно рік тому я була глибоко вагітна, плюс 25 кг і навіть мріяти не могла про те, що зі мною відбувається зараз", - зізналася Санта.
Артистка зазначила, що її давно не було на екранах телебачення і на сцені, але зараз вона викладається на всі 100%, щоб залишитися в шоу якомога довше.
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За півгодини пост красуні зібрав майже 3 тисячі лайків. У коментарях їй залишили масу приємних слів.
"Ми з тобою і за тебе", "як же ви красиво виглядаєте разом!", "Неймовірно красиві", "удачі вам. Я за вас", " дуже красиві! Бажаю удачі!", "Санточка, я буду за тебе голосувати", - пишуть користувачі мережі.
Нагадаємо, що Санта Дімопулос показала, на що здатна на паркеті: "глибока і дивовижна".
Як повідомляла Politeka, Дімопулос з "Танців з зірками" вразила витівкою в образі розпусної черниці:"Охх, Санта, тримайтеся".
Також Politeka писала, що Санта Дімопулос показала себе до схуднення, відверті фото:"не думала, що коли-небудь...".