Конкурсантка популярного українського шоу "Танці з зірками" Санта Дімопулос показала фрагменти свого пристрасного виступу з новим партнером по шоу

Прем'єра нового сезону танцювального шоу відбулася 30 серпня. Напередодні цієї події його учасники активно підігрівали інтерес глядачів. Так, Санта вирішила подражнити шанувальників кадрами свого танцю з Максимом Леоновим, який став її партнером (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку вниз). Зірка поділилася короткими відео у своєму Instagram, пише Politeka.net.

На опублікованих кадрах Санта і Максим пристрасно притискаються один до одного в танці, згинаються і всіляко демонструють свої навички. При цьому Дімопулос виконує всі рухи в розкішній червоній сукні з асиметричною спідницею і глибоким декольте. На першому відео пара позує на тлі яскравих язиків полум'я.

"Ось що я хочу вам сказати – перемогти страх не просто, повірити в своє тіло не просто. Всередині завжди є готовність образитися на себе, свій організм, свою недосконалість...Але віра в себе - це не тільки сила духу але і прийняття своїх недоліків. Щастя - це всупереч страху, невдач, сумніву, невпевненості дозволяти собі бути, жити, бігти, танцювати! Танці - це найпотаємніші, справжні і прекрасні рухи, а значить найпрекрасніше життя!",- написала Дімопулос.

Її шанувальники бурхливо відреагували на пост співачки.

"Вау! Ви неймовірна удачі Вам", "ви така красива, сексуальна працьовита, я впевнена ви будете в числі кращих ти з Максом-суцільна досконалість", "ця пара повинна перемогти", "яка ж ви щира, глибока і принадна!",- пишуть люди.

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