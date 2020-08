View this post on Instagram

Уже завтра в 21:00 на канале @1plus1_ua старт самого яркого и танцевального шоу @tanci1plus1 ❤️ ⠀ И вот что я хочу вам сказать – победить страх не просто, поверить в своё тело не просто. Внутри всегда есть готовность обидеться на себя, свой организм, своё несовершенство... Но вера в себя – это не только сила духа но и принятие своих недостатков. ⠀ Счастье – это вопреки страху, неудачам, сомнению, неуверенности позволять себе быть, жить, бежать, танцевать! Как бы нам не было сложно, мы не останавливаемся. Движение – это жизнь! А танцы – это самые тайные, истинные и прекрасные движения, а значит самая прекрасная жизнь! Dolce Vita! И это всегда через тернии к звёздам! У каждого из нас есть своя заветная, путеводная звезда🙏🏼 Танцуйте с ней и будьте счастливы 😘