Зірка проекту «Танці з зірками» Санта Дімопулос захопила формами під час виконання спекотного танцю з партнером

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Час летить невблаганно швидко!🙏 🏼 🙈 Вже післязавтра ми з @ maksleonov_official знову виходимо на паркет з новим танцем 🌪 це одночасно так хвилююче і так круто 😍 🔥 мені дуже цікаво і важливо, якими ви хочете нас побачити, який танець, музику, образ ви уявляєте!» - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах Дімопулос позує спершу в синьому міні-сукні, ефектно позуючи під час танцю. Також знаменитість поділилася знімком, на якому вона танцює в образі монашки.

«Охх, Санта, тримайтеся. Чоловік», «ви неймовірна!», «танго це ваше все», «танго – кров з молоком», «виглядаєш неймовірно», - пишуть її шанувальники.

До цього ми розповідали, що конкурсантка популярного українського шоу "Танці з зірками" Санта Дімопулос показала фрагменти свого пристрасного виступу з новим партнером по шоу.

Прем'єра нового сезону танцювального шоу відбулася 30 Серпня. Напередодні цієї події його учасники активно підігрівали інтерес глядачів. Так, Санта вирішила подражнити шанувальників кадрами свого танцю з Максимом Леоновим, який став її партнером.

Нагадавши, зірка "Танців з зірками" Санта Дімопулос без білизни розім'ялася перед проектом, кадри.

Як повідомляла Politeka, зірка "Танців з зірками" Санта Дімопулос блиснула рельєфним тілом в обіймах пристрасного партнера.

Також Politeka писала, що нова зірка "Танців з зірками" Санта Дімопулос без білизни прогулялася по курортній Франції.