Дочка актриси Анастасії Заворотнюк Ганна поділилася з шанувальниками планами на вихідні

Як передає Politeka.net, красуня записала відеозвернення до своєї аудиторії. Вона була одягнена в білу футболку, поверх якої накинула рожеву сорочку в клітку. Дівчина ідеально вклала собі волосся і зробила денний макіяж. Незважаючи на відсутність фільтрів виглядала Анна чудово.

Заворотнюк подякувала своїм підписникам за рекомендації салонів краси, зазначивши, що збирається сходити в один з них. Саме так дівчина вирішила розважитися у свій вихідний. Варто відзначити, що виглядала Анна щасливою.

"Друзі, спасибі велике всім, хто відгукнувся і надіслав мені салони. Сьогодні сходжу і протестую, все вам розповім і покажу. Спасибі», - зазначила Ганна.

Раніше ми писали, що Анна розкрила секрет своєї ідеальності і краси. Як відомо, дочка актриси завжди виглядає чудово, незважаючи на життєві обставини. Анна зізналася, що ніколи не любила витрачати багато часу на наведення краси, тому справжнім порятунком для неї став перманентний макіяж. За словами Анни, вона використовувала цю процедуру для брів, поліпшила контур губ і нанесла його на міжреснічний простір.

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