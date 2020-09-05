Дочка хворої на рак Анастасії Заворотнюк Анна задумалася про зміну іміджу і показала себе в пікантному вбранні

Юна красуня поділилася новим постом на своїй сторінці в Instagram, повідомляє Politeka.net.

Так, дівчина зізналася, що замислюється про зміну зачіски.

"П'ю каву і думаю "а може обрізати каре?". У салоні мене відрадили, а ви як думаєте?" ,- написала Заворотнюк.

Свій пост вона супроводила власним фото в кольоровому і чорно-білому варіанті. На знімку Анна позує на балконі з чашкою кави в руках. Вона недбало сперлася на огорожу, дивлячись в камеру. При цьому з одягу на ній тільки вільний светр грубої в'язки. Під нього дівчина не одягла навіть штанів.

Шанувальники красуні тут же почали обговорювати її новий пост.

"Краса", "Двогі. А як же різні зачіски / укладання? З каре не так багато варіантів", "Мама копія тут", "Аня, мені здається, у Вас зараз просто ідеальна довжина", "не треба Ти і так красуня просто бомба", - пишуть люди.

До цього ми повідомляли, що 24-річна Анна продемонструвала пружні форми в зухвалому вбранні.

Дівчина опублікувала нові фото у своєму мікроблозі в Instagram, на яких постала в коротенькій джинсовій спідниці, Білій маєчці, рожевій сорочці і стильній кепці. Також на ній були сірі шльопанці бренду Balenciaga.

Анна позувала біля металевої альтанки серед дерев, на задньому плані виднілася вода.

Нагадавши, Заворотнюк в міні-спідниці і тісній маєчці вибралася на природу: "навіщо надягати такі...".

Як повідомляла Politeka, сумна дочка Заворотнюк одягалася у все чорне і потрясла зізнанням: "час підводити підсумки".

Також Politeka писала, що Заворотнюк у сукні зі сміливим декольте потрясла виглядом, вийшовши на балкон.