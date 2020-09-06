Українська співачка Тіна Кароль показала, як веселиться перед зйомками другого ефіру шоу "Танці з зірками"

У першому ефірі тіні вдалося перевершити всіх учасників і учасниць несподіваним чином - неймовірною білою сукнею з ультра-глибоким декольте. Цього ж разу на спеціальному ролику, представленому на фан-акаунті Тіни, було показано, як артистка веселилася разом з колегою і співведучим Юрієм Горбуновим.

Тіна ефектно позувала в чорному костюмі - темних брюках і вільній сорочці, під який був надітий тонкий сірий гольф. При цьому в один з моментів ролика Кароль просто задерла сорочку і покрутила рукою по животику, як би погладжуючи той, як зазвичай роблять вагітні.

У коментарях почали обговорювати побачене, відзначаючи, що ролик для артистки просто знімала вагітна колега Ілона Гвоздьова, якраз знаходиться на 8 місяці.

"Сьогодні другий прямий ефір @tanci1plus1 . Чекаєте?» ,- сказано в повідомленні.

Ось як реагують фанати:

"Вона показує живіт щоб не думали що вона вагітна☺❤️" «" а то з минулого ефіру ніхто не зрозумів? Просто її знімає вагітна Ілона Гвоздьова))) ось і весь секрет)))«,» дівчатка ну адже ми ж можемо попросити у святого Монатіка, щоб било все та на оборот😁 😉 😍«,» так все молимося святому Монатіку і дзвонимо нашому молдовану нехай зробить все що ми захотіли😏 😂 😍«, " хай допоможе нашому молдованину....", "Тіна теж полюбила вільненькі речі...молодець», " дуже ждуууу😍".

Раніше на одному зі схожих вже готових кадрів спокуслива Тіна вляглася в ліжко в томній позі. На ній лише светр з геометричним орнаментом: красуня позбулася трусиків заради спекотного фото, прикривши найпікантніше місце білим простирадлом. При цьому неможливо не насолодитися її ніжними вигинами і оксамитовими округлостями.

Усміхнена Кароль, ніби ніяковіючи, прикрила очі рукою.

На іншому фото співачка постала в зовсім іншому образі: якщо попереднє пронизане ніжністю, то тут красуня перевтілилася в фатальну жінку, "леді-бос".

Тіна в чорному шкіряному комбінезоні сиділа на табуреті, зухвало розставивши ноги і вигнувши спину. При цьому вона розстебнула верх, засвітивши нічим неприкритий пружний бюст. Волосся Тіна зібрала назад, доповнивши лук чіткими стрілками.

Крім запам'ятовується фотосесії, Кароль розкрила журналу головну інтригу-дату виходу її нового альбому"знайти своїх". Як стверджує офіційний фан-клуб співачки в Instagram, довгоочікуваний альбом вийде 18 вересня.

Нагадавши, Кароль розбурхала видом в "траурній" сукні:"Балан залишився в минулому".

Також Politeka писала, що розхристаний такн Балан раптово перервав мовчання, фани Кароль дочекалися: "Тіна вагітна..."