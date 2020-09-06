38-річний український хореограф і танцюрист Влад Яма, який є суддею в шоу «Танці з зірками" вразив зовнішністю в компанії двох красунь

Артист опублікував яскраві фото у своєму Instagram, передає Politeka.net. Хореограф позував у компанії української прими-балерини Катерини Кухар та співачки Наталії Могилевської.

Яма позував між двома красунями. Хореограф вибрав чорний костюм, він посміхався і закривав очі.

Катерина Кухар вибрала червоне міні, доповнивши його ріжками на голові, а Наталія Могилевська вбралася в сукню леопардового забарвлення з глибоким декольте.

Знімки вийшли дуже яскравими і позитивними. Фото були зроблені під час зйомок шоу "Танці з зірками".

"Загадав бажання між примою і легендою ... 💃 🎤 Сьогодні о 21.00 має збутися 😇", - написав Влад.

За годину пост зібрав понад 2000 лайків і багато коментарів.

"Ви кращі", " Прима-це зрозуміло ,але Легенда, яка видає по 1му шлаку в рік?! Пробачте...", "У червоному прямо ангел ✊", " 😻як завжди Влад, ви прекрасні!!!💖 💖 💖 ", "Обов'язково збудеться !!! 👍 ,- написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Влад Яма опублікував кадри нового тренування. Хореограф встав на карачки. Коліна він поставив на килимок і рухався вперед, виконуючи вправи з гантелями. При цьому ноги Влада були сплетені в хрест.

Видно, що танцюрист був задоволений своїми заняттями, адже він посміхався, примруживши очі.

Раніше повідомлялося, що Влад Яма позував у спортзалі, тримаючи гантелю. Хореограф був у футболці і шортах, перебуваючи перед дзеркалом. Танцюрист знімав себе на телефон, демонструючи підкачаний біцепс. На тлі можна побачити різні тренажери.

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