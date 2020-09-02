Судья шоу «Танці з зірками» Влад Яма похвастался рельефным телом в прозрачной майке

Знаменитый украинский танцор показал своего персонажа из нового мюзикла «Ритм». Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на Инстаграм артиста.

3 сентября состоится премьера мюзикла «Ритм», создателем которого стал певец Дмитрий Монатик. Главных героев в нем играет сам певец и целый ряд украинских знаменитостей, среди которых оказался и Яма.

Хореограф поделился в Инстаграм афишей мюзикла со своим персонажем. Судя по всему, ему предстоит сыграть любителя спорта. Так, на фото Яма демонстрирует свой накачанный пресс и руки в весьма оригинальном наряде. На нем зеленые спортивные штаны, полупрозрачная майка и повязка на голове.

В комментариях к фото отметилась жена танцора, которая коротко написала: «Горжусь».

Поклонники Ямы также не смогли пройти мимо такого поста и буквально засыпали артиста лайками и вопросами о предстоящей премьере.

Ранее мы писали, что Яма опубликовал кадры новой тренировки. Хореограф встал на четвереньки. Коленки он поставил на коврик и двигался вперед, выполняя упражнения с гантелями. При этом ноги Влада были сплетены в крест.

Видно, что танцор был доволен своими занятиями, ведь он улыбался, прищурив глаза.

"Это же кайфушки", - подписал кадры артист.

Напомним, Влад Яма устроил жаркую тренировку под палящим солнцем: "Кайфушки".

Как сообщала Politeka, Влад Яма подчеркнул накаченные мышцы обтягивающей рубашечкой: "Офигенный".

Также Politeka писала, что лучезарный Влад Яма прижался к желанному трофею, озадачив признанием.