Судья шоу «Танці з зірками» Влад Яма похвастался рельефным телом в прозрачной майке
Знаменитый украинский танцор показал своего персонажа из нового мюзикла «Ритм». Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на Инстаграм артиста.
3 сентября состоится премьера мюзикла «Ритм», создателем которого стал певец Дмитрий Монатик. Главных героев в нем играет сам певец и целый ряд украинских знаменитостей, среди которых оказался и Яма.
Хореограф поделился в Инстаграм афишей мюзикла со своим персонажем. Судя по всему, ему предстоит сыграть любителя спорта. Так, на фото Яма демонстрирует свой накачанный пресс и руки в весьма оригинальном наряде. На нем зеленые спортивные штаны, полупрозрачная майка и повязка на голове.
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В комментариях к фото отметилась жена танцора, которая коротко написала: «Горжусь».
Поклонники Ямы также не смогли пройти мимо такого поста и буквально засыпали артиста лайками и вопросами о предстоящей премьере.
Ранее мы писали, что Яма опубликовал кадры новой тренировки. Хореограф встал на четвереньки. Коленки он поставил на коврик и двигался вперед, выполняя упражнения с гантелями. При этом ноги Влада были сплетены в крест.
Видно, что танцор был доволен своими занятиями, ведь он улыбался, прищурив глаза.
"Это же кайфушки", - подписал кадры артист.
Напомним, Влад Яма устроил жаркую тренировку под палящим солнцем: "Кайфушки".
Как сообщала Politeka, Влад Яма подчеркнул накаченные мышцы обтягивающей рубашечкой: "Офигенный".
Также Politeka писала, что лучезарный Влад Яма прижался к желанному трофею, озадачив признанием.