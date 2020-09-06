Российская исполнительница Наташа Королева поделилась ярким видео со своим сыном

Как передает Politeka.net, забавный ролик появился на одной из фан-страниц певицы в Инстаграм. На видео Королева была одета в желтую толстовку и заячьи ушки. Она стояла на улице и начала петь песню, управляя ушами. Внезапно на заднем плане объявился ее сын Архип, который стал подтанцовывать матери. При этом, парень делал не очень приличные движения, на что обратили внимание многие поклонники.

«Воскресенье, урааа. Любимая Натуся», - подписали видео авторы канала.

За полдня ролик посмотрели почти 40 тысяч раз. В комментариях звездному семейству оставили массу приятных слов.

«Вся семья очень веселая», «Зажигалка, вечная девчонка», «Наташка, я от тебя тащусь, ты умничка», «Позитивная Наташка! Молодец! Сейчас, пожалуй, тоже что-нибудь эдакое сотворю», - пишут люди.

Но нашлись и те, кто жестко раскритиковал певицу и ее неприличные танцы с сыном.

«Не знают уже как выпендриться», «Неприятно смотреть! Ужас!», «Такие пошлые все», «Она конечно специфическая», «Идиотизм какой-то», «Дуристика. Лучше не придумаешь. Колхоз», «Сынок папа номер 2, так же крутит задом...как говорится яблоко от яблони», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Тарзана перекосило рядом с Королевой, редкий момент попал на камеру: "Как не стыдно".

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