Наташа Корольова поділилася постом зі спогадами про свого батька

Відома співачка українського походження поділилася особистими переживаннями в своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.

1 вересня-річниця смерті батька співачки Володимира Поривая. Він пішов з життя ще в 1993 році у віці 53 років і був похований в Україні, звідки родом і сама Корольова.

З нагоди сумної річниці зірка поділилася фотографією надгробка батька зі встановленими на ньому свіжими квітами. Незважаючи на минулі десятиліття ця дата залишається дуже емоційною для артистки.

"Татусю мій! Ти завжди в моєму серці!",- підписала фото Корольова.

Її шанувальники не могли пройти повз такий пост.

"Пішов рано. Царство небесне", "як рано він пішов, дуже молодим! Світла пам'ять", "світла пам'ять, цей біль не вщухає крізь роки, на жаль", "щастя це коли батьки поруч", "копія Ігор Ніколаєв", "Наташенька ви диво світла пам'ять вашому татові", "такий красивий. Наташа зовсім не схожа, копія мама", "Нехай земля буде пухом", - пишуть люди.

До цього ми писали, що екс-чоловік співачки Наташі Корольової російський музикант Ігор Ніколаєв на своїй сторінці в Instagram оприлюднив архівний кадр. На ньому Миколаїв з Кобзоном в чорних костюмах, а в центрі стоїть ще одна відома артистка Лоліта Мілявська.

На фото вся трійця позує з посмішками на обличчі.

"Сьогодні День пам'яті Йосипа Кобзона. 2 роки тому його не стало...вічна пам'ять" - прокоментував артист.

Нагадавши, екс-чоловік Наташі Корольової заговорив про трагедію, вразивши фото в обнімку з Лолітою.

Як повідомляла Politeka, огрубілий чоловік Наташі Корольової вразив перевтіленням, відео.

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