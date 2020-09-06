Знаменитая украинская певица Анна Седокова устроила жаркую съемку в бассейне

По приезду из отпуска Анна решила устроить стильную фотосессию прямо в бассейне. Анна надела необычный купальник со шнуровкой на груди, а также дополнила образ специальной накидкой и черными колготками.

Из-за необычного сочетания тонкой ткани, многие фанаты подумали, что Анна попросту надела платье, а не новый купальник. Загорелая звезда также дополнила образ массивными серьгами-каплями с крупными камнями, огромными кольцами и своим обручальным кольцом, которое ей недавно подарил Янис Тимма, а также завершила лук ярким макияжем с блестками, удачно оттеняющим ее бронзовую кожу.

«One and only. ❤️», «Женщину в колготках кто то скинул в бассейн», №Аняяяяяя ты что творишь😍», «👍 очень красиво 😘🌹», «Роскошная, просто шикарная стала👑», «Шикарно👍», «Очень не понятно, но красиво 😄», «Великолепна как всегда😻😻😻🔥🔥🔥🔥», «Омайгад😍 Шикарная 🔥🔥🔥❤️», «Вау! Какая шикарная 👍👍👍», «Это купальник, или же платье?», «Как же хороша, Анечка!!!!!💖💖💖», - написали пользователи.

Мы также писали, что на протяжении последнего года Седокова активно продвигала в сети одежду собственного бренда. Анна начала активно заниматься им довольно давно и только в последнее время ее одежда стала весьма популярна, причем нередко в костюмах от Седоковой появляются звезды украинского и российского шоу-бизнеса.

Седокова в разделе Стори в Инстаграм в свою очередь показывает новинки и лучшие образы, чтобы привлечь еще больше внимания. В этот раз загорела певица продемонстрировала пикантный наряд, состоящий из топа и юбки, а также специального платка.

Анна отметила, что ей нравится мелкий цветочный принт, а платочек, который надевают на шею, она носит как импровизированную маску. Напомним, в таком орбазе Седокова впервые появилась на публике во время отдыха с Янисом в Майами, получив массу комментариев в адрес своей фигуры. Причем ранее многие отметили, что Анна заметно поправилась после отпуска в Майами.

Напомним, бесстыжая Седокова в кружевном лифчике показала формы на публике.

Как сообщала Politeka, раздетая Седокова посветила прелестями в шальном образе Красной шапочки: "Ждет своего волка".

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