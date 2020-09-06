Погода стрімко зіпсується майже у всіх областях

Антициклони розділять українців навпіл, добивши частину областей поганою погодою

Як передає Politeka.net, про це на своїй сторінці у Фейсбук написала синоптик Наталка Діденко. За її словами, на Заході Європи на даний момент розташувався антициклон Juriy, а на сході - антициклон Harald. Як пояснила синоптик, між двома антициклонами розташувався атмосферний фронт, який і зіпсує погоду в Україні.

Згідно з прогнозом, атмосферний фронт вдарить по західних областях, де серйозно ускладняться погодні умови. Температура повітря в понеділок, на Заході опуститься до 18-22 градусів. Очікуються дощі та поривчастий вітер.

Діденко попередила, що в Карпатах температура повітря вночі опуститься до 4-7 градусів тепла. Це потрібно врахувати туристам, які планують зупинятися в наметах на ночівлю.

На решті території України 7 вересня ще пануватиме літо. Температура повітря залишатиметься в межах 25-29 градусів тепла.

У столиці України в понеділок буде спекотно - 28-30 градусів тепла. Опадів у Києві не очікується.

Додамо, що, за словами Діденко, вже 8 вересня похолодає в більшості областей, крім південних і східних регіонів. У Києві у вівторок температура повітря впаде до 20-22 градусів. Пройдуть дощі.

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