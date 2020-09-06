Погода в Україні 6 вересня зіпсує настрій, низка "улюблених" областей накриють грозові дощі та похолодання

Про це повідомляє Politeka з посиланням на дані Українського гідрометцентру.

Так, на західній частині країни дощі з грозою накриють Волинську, Львівську та Рівненську області. Тут очікується похолодання до 22-24 градусів за Цельсієм. На решті частини регіону очікується сонце з невеликою хмарністю. Стовпчик термометра прогріється до 23-27 зі знаком «плюс», а ось вночі похолодає до 12-14 тепла.

Українцям на півночі дощі не страшні. Тут буде сонячно і до 24-28 градусів тепла вдень, які в нічний час доби змінять 12-15 тепла.

У центрі країни очікується від 26 до 28 тепла і сонце. Місцями невелика хмарність. Вночі синоптики прогнозують від 12 до 14 тепла.

Ще спекотніше сьогодні очікується на півдні України, де повітря прогріється до 28-31 за Цельсієм. А ось вночі різко похолодає: буде від 13 до 17 градусів. Дощів не буде, хоча небо затягне хмарами.

На Сході сьогодні очікується спекотна і сонячна погода. Тут синоптики прогнозують від 26 до 28 градусів тепла, а в нічний час доби похолодає до 12-18 зі знаком «плюс».

Жителям Києва та приміських населених пунктів синоптики прогнозують спеку та сонце. На вулиці буде від 26 до 28 тепла, а от вночі «свіже»: від 12 до 14 тепла.

Нагадаємо, що негода паралізувала рух громадського транспорту.

Як писала Politeka, синоптики попередили, в які дні чекати сюрпризів.

Також Politeka повідомляла, що погода підготувала особливий сюрприз, синоптики видали прогноз.