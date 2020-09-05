Перша субота вересня відзначиться ускладненням погодних умов

5 вересня у ряді регіонів України очікуються сильні пориви вітру, зокрема, в Донецькій і південних областях, які досягнуть 15-20 метрів в секунду, передає Politeka.net з посиланням на прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій. Оголошено штормове попередження.

Крім того, оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Синоптики просять громадян під час розгулу стихії триматися подалі від дерев, рекламних щитів і ліній електропередачі. Поблизу великих дерев не варто паркувати автотранспорт. У разі дуже сильного вітру необхідно сховатися в найближчому будинку або природному укритті. У житловому приміщенні слід закрити всі вікна, забрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні.

Раніше ми писали про те, що вже в кінці жовтня в Україні можуть початися перші заморозки.

Цілком ймовірно, що в останні дні цього місяця температура опуститися до мінус чотирьох градусів. Такий прогноз озвучив народний синоптик Леонід Горбань.

За його словами, в останній тиждень другого місяця осені можуть піти дощі, а температура різко знизиться. Синоптик прогнозує, що на Київщині та Полтавщині 28-29 жовтня вночі температура повітря може опуститися до одного - чотирьох градусів нижче нуля. Крім того, не виключений в цей період сніг з дощем.

Нагадаємо, що негода паралізувала рух громадського транспорту.

Як писала Politeka, синоптики попередили, в які дні чекати сюрпризів.

Також Politeka повідомляла, що погода підготувала особливий сюрприз, синоптики видали прогноз.