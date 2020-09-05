Погода в Україні буде помірно спекотною, але очікуються опади

Як передає Politeka.net, Докладний прогноз озвучила синоптик Наталія Діденко на своїй сторінці в Facebook.

Фахівець зазначила, що дощ, і навіть грози, накриють південну частину країни, а ось на решті території - без істотних опадів.

"Завтра циклон покрутиться далі, залишивши тільки в приазов'ї локальні опади. А ось у західній частині України підійде вологий атмосферний фронт - за раз він ще в Німеччині. Решта території в неділю-суха і сонячна", - йдеться в прогнозі.

Стовпчики термометра завтра не піднімуться вище 29 градусів тепла.

"Температура повітря 6 вересня очікується + 24 +29 градусів, на півдні до + 30, місцями на Луганщині, Запоріжжі та на Заході України + 22 + 25 градусів. У Києві неділя буде сухою і теплою, до + 26 + 28 градусів", - розповіла Діденко.

Синоптик запевняє, що після теплих неділі та понеділка в Україну прийде похолодання.

Раніше синоптики повідомили, що в жовтні температура на півночі і в центрі України на початку і середині місяця коливатиметься від найнижчої вночі в 4-5° до найвищої вдень в 16-17°.

Крім того, у другій половині жовтня і в кінці температура, крім півдня, буде опускатися до-2-4° морозу, очікується сніг і дощ.

Нагадаємо, що осінь атакує українців з новою силою, яким регіонам не пощастить: "дощі, сніг і...".

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