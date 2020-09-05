Анна Семенович в образі спокусливої ворожки поділилася з шанувальниками власним пророкуванням

Відома російська співачка опублікувала кумедний ролик на своїй сторінці в Instagram, повідомляє Politeka.net.

На відео Анна перевтілилася в загадкову ворожку, яка сидить перед своєю магічною кулею і пророкує майбутнє.

"Вас всіх чекає ... любов, радість, щастя і вам цього не уникнути! Головне вірте моїм прогнозам", - вимовляє зірка на відео.

Для цього зйомок відео співачка одягла чорну сорочку, залишивши її верхні гудзики розстебнутими, що дозволило глядачам помилуватися на її вражаюче декольте. Семенович доповнила свій образ великими сережками і оригінальною прикрасою на голову.

"Трохи щасливих передбачень на вихідні. Аза Григорівна в дії", - підписала кадри співачка.

Шанувальники Семенович активно коментують відео.

"Муся, а тобі дуже личить", "дивитися на Ганнусю одне задоволення, дивлюся і посміхаюся, яка ясновидиця лапочка!", "Здорово, як справжня відунка. Мені дуже подобається. І, взагалі, ви красуня", "шикарна", "Анна незрівнянна", "Чарівна провісниця. Головне, що передбачення збуваються", - пишуть люди.

До цього ми писали, що Семенович опублікувала свіжий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала біля більярдного столу.

Так, Анна в чорній футболці, красиво змалювала її пишний бюст, застигла в цікавий момент: зірка, озброївшись києм, нахилилася перед оператором і при цьому щось говорила, судячи з її відкритого рота. Перед нею на столі лежали більярдні кулі. Мабуть, Семенович готувалася завдати нищівного удару по них.

Нагадавши, погладшала Семенович зухвало схилилася над більярдним столом, "викотивши" свої кулі.

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