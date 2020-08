View this post on Instagram

Я давно заметила, что от одежды зависит манера поведения человека! Примеряешь новый образ и сразу перевоплощаешься , это так интересно! Получается, что мы в жизни можем быть теми, кем захотим и все зависит только от нас 🧐 Или от обстоятельств,ситуации и нашей одежды 😂 Только мы сами в ответи за свой выбор и свои поступки , главное всегда нравиться самим себе. Хорошего дня мои ❤️ А у нас начинается второй день съёмок моего клипа на песню #манибой меня ждёт много интересных образов, главное по жизни выбрать правильный ❤️Стиль @katrin_erdman Мейк @yakovleva_yulia Волосы @krivenko_evgeny #сьемки #мысливслух #аниныистории #манибой #перевоплощение #позитив #юмор #анясеменович #счастьеесть #премьера