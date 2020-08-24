40-річна співачка Анна Семенович збентежила публіку незвичайним образом і несподіваним одкровенням

Як передає Politeka.net, артистка опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram свіже відео, зняте в гардеробній (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Так, Анна постала на кадрах в чоловічому образі: чорному костюмі-трійка, правда, надітому не на сорочку, а на голе тіло, з краваткою-метеликом і сріблястою тростиною. Доповнили лук сині туфлі на шпильці.

Семенович продемонструвала відразу кілька талантів: і акторський, безумовно, і танцювальний. Дівчина активно рухалася під власну пісню, жестикулюючи руками і граючи мімікою.

"Я давно помітила, що від одягу залежить манера поведінки людини! Приміряєш новий образ і відразу перевтілюєшся, це так цікаво! Виходить, що ми в житті можемо бути тими, ким захочемо і все залежить тільки від нас 🧐 або від обставин, ситуації і нашого одягу 😂 тільки ми самі у відповіді за свій вибір і свої вчинки, головне завжди подобатися самим собі. Гарного дня мої ❤️ а у нас починається другий день зйомок мого кліпу на пісню #манібой. Мене чекає багато цікавих образів, головне по життю вибрати правильний ❤️", - розговорилася в підписі Семенович.

Користувачі кинулися обговорювати побачене:

"Аня, танцюйте і радійте життю!!! 👏 👏 👏 💖 💖 💖 Задоволення на вас дивитися!"

"Анна, не вірте солодкуватим коментарям, вони всі Вам лестять. Насправді з боку ви виглядаєте несерйозно і нерозумно. Пора про свій розум згадати, є він взагалі чи ні! І стати серйозніше. Все таки вік!" - "вам треба до психолога звернутися, у вас дивні поняття про вік"

"Кілька разів переглянула🌟 💖класно) ви крутишка"

"Мізків немає, вважай каліка)))"

"Анна ви прямо-таки в Мадонну перевтілилися і помчали нас в епоху mtv, в епоху 80 х і 90 х 🔥"

"Люди в чорному відпочивають, Ви красуня Анна 😊 🔥 "

Нагадавши, пустотлива Семенович задерла сукню заради ефектних кадрів.

Також Politeka писала, що пишногруду Ганну Семенович потягли в ЗАГС прямо з лазні.