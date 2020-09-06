Відома київська модель Альона Омович, яку прозвали українською версією Кардашьян, показала себе в розкішній сукні

Як передає Politeka.net, свіже відео з'явилося у красуні в Instagram. Модель одягла дуже коротке обтягуюче плаття яскраво синього кольору. Дівчина влаштувала спекотне дефіле прямо в центрі Києва. Вона пройшлася модельною ходою, продемонструвавши свої неймовірні ніжки і апетитні груди.

Варто відзначити, що пружні «м'ячики» красуні ледь не вистрибнули з декольте.

"Від стегна...мені пасує це плаття?",- підписала відео модель.

За 20 хвилин пост Омович зібрав понад 10 тисяч переглядів. У коментарях їй залишили масу приємних слів, але і без критики не обійшлося.

"Нереальна!", "Тааак! 100% Краса", "Вульгарно дуже. Красиві ноги видно навіть в брюках...", "Так, гарне плаття для прекрасної леді», «красуня», «вам все пасує)», "Вау", - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Альона Омович помістила свій величезний бюст в чорний корсет на зав'язках. Незважаючи на щільну тканину, груди красуні так і норовили вирватися назовні. Зверху вбрання Омович накинула теплий плед. Модель дивилася в кадр, демонструючи ідеальний мейк.

"Сьогодні дуже холодно", - написала вона під фото.

Нагадаємо, що Омович показала "самий сік" в безсоромному топіку на зав'язках:"просто вогонь".

Як повідомляла Politeka, Омович влаштувала стриптиз на балконі, підкоривши соковитим «персиком» в стрингах: «Шикарно».

Також Politeka писала, що Омович з гігантським декольте показала свою безсоромність в ресторані:"Сіло ідеально".