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Відома київська модель Альона Омович, яку називають українською Кардашьян, блиснула своєю головною гордістю у всій красі

Як передає Politeka.net, модель опублікувала новий знімок у себе в Instagram. Дівчина стояла на балконі. Вона одягла прозорий пеньюар з пір'ям. Красуня вигнулася, вип'ятивши напоказ свою пружну апетитну "п'яту точку" в стрінгах. Груди модель вирішила прикрити рукою, зробивши акцент на сідницях.

"Не лайкаєте мої фотки? Значить скоро в моєму акаунті Instagram не буде жодної подібної фотки. Залишиться одна реклама", - пригрозила Омович своїм шанувальникам.

Втім, погрози блогера, схоже, зовсім не збентежили її підписників. Вони стали залишати під фото уїдливі коментарі.

"Інтриги замало...все закрито», «Яка прекрасна», «Ось це налякала», «і всі прям злякалися і судорожно почали лайкати», "і всі відпишуться, шикарно)", - пишуть користувачі мережі.

Як відомо, у Омович в Instagram більше 1,1 мільйона підписників. Дівчина відома тим, що публікує досить відверті фото у себе в мережі.

Раніше ми писали, що Омович поділилася відвертим фото з відпочинку. Красуня позувала в неймовірно крутій кофті на завязочках. Половина її неосяжних грудей визирала назовні, що додало особливої пікантності знімку.

Нагадаємо, що Омович вилізла з басейну в мокрому міні, засвітивши зайве: "дві гармати дивляться".

Як повідомляла Politeka, Омович з гігантським декольте показала свою безсоромність в ресторані:"Сіло ідеально".

Також Politeka писала, що Омович ледве втримала шостий розмір в топі на мотузочках: "ця дама ангел".