Известная киевская модель Алена Омович, которую прозвали украинской версией Кардашьян, показала себя в роскошном платье

Как передает Politeka.net, свежее видео появилось у красотки в Инстаграм. Модель надела очень короткое обтягивающее платье ярко синего цвета. Девушка устроила жаркое дефиле прямо в центре Киева. Она прошлась модельной походкой, продемонстрировав свои невероятные ножки и аппетитную грудь.

Стоит отметить, что упругие «мячики» красотки едва не выпрыгнули из декольте.

«От бедра…Мне идёт это платье?», - подписала видео модель.

За 20 минут пост Омович собрал более 10 тысяч просмотров. В комментариях ей оставили массу приятных слов, но и без критики не обошлось.

«Нереальная!», «Дааа! 100% Красота», «Вульгарно очень. Красивые ноги видно даже в брюках...», «Да, красивое платье для прекрасной леди», «Красотка», «Вам все идёт)», «Вау»,- пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Алена Омович поместила свой огромный бюст в черный корсет на завязках. Несмотря на плотную ткань, грудь красотки так и норовила вырваться наружу. Сверху наряда Омович набросила теплый плед. Модель смотрела в кадр, демонстрируя идеальный мейк.

"Сегодня очень холодно", - написала она под фото.

Напомним, что Омович показала "самый сок" в бесстыжем топике на завязках: "Просто огонь".

Как сообщала Politeka, Омович устроила стриптиз на балконе, покорив сочным «персиком» в стрингах: «Шикарно».

Также Politeka писала, что Омович с гигантским декольте показала свое бесстыдство в ресторане: "Село идеально".