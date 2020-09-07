Знаменитості, як і багато людей, іноді комплексують з приводу своєї зовнішності

Познайоммось із зірками, які попри те, що стали чиїмись ідеалами, критично ставляться до своєї зовнішності, пише Politeka.net.

Кім Кардашьян в шкільні роки сильно комплексувала через свої пишні форми. Майбутня зірка навіть плакала, мріючи про більш струнку фігуру. Тоді батьки Кім відправили її до психолога, який дозволив моделі подивитися на себе з іншого боку. Тепер красуня стала кумиром мільйонів.

Світська левиця Періс Хілтон комплексує через великий розмір ступні. Зірці на свій 42-ий важко підібрати красиве взуття, що засмучує блондинку.

Поп-принцеса Брітні Спірс також чіпляється до своїх ступень, а саме - до великих пальців на ногах. Зірка скаржиться, що вона може ходити тільки в закритому взутті і серйозно комплексує з цього приводу.

Відома фотомодель Сінді Кроуфорд вважає своїм недоліком скромний розмір грудей. Крім того, з роками бюст "обвис", тому знаменитість не любить сукні з глибоким вирізом.

Актриса Анджеліна Джолі, чиї губи стали еталоном краси, сама ними не задоволена. Артистка вважає свої губи занадто великими і пухкими.

Актриса Джулія Робертс пережила глузування в школі через свою зовнішність. Майбутню зірку критикували за занадто високий зріст, худорлявість і негарний великий рот. Після того, як Джулія стала брати участь в конкурсах краси всі комплекси, як рукою зняло.

Знаменитостям теж доводиться нелегко, але тільки завдяки роботі над собою вони стають більш впевненими в собі.

Нагадавши, пишногруда Кім Кардашьян небезпечно нахилилася в тісній маєчці.

Як повідомляла Politeka, апетитна Кардашьян в крихітному купальнику зігнулася, довівши до блаженства.

Також Politeka писала, що Кім Кардашьян прийняла ефектну позу в ліфчику і на шпильках.