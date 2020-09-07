Знаменитості, як і багато людей, іноді комплексують з приводу своєї зовнішності
Познайоммось із зірками, які попри те, що стали чиїмись ідеалами, критично ставляться до своєї зовнішності, пише
Politeka.net.
Кім Кардашьян в шкільні роки сильно комплексувала через свої пишні форми. Майбутня зірка навіть плакала, мріючи про більш струнку фігуру. Тоді батьки Кім відправили її до психолога, який дозволив моделі подивитися на себе з іншого боку. Тепер красуня стала кумиром мільйонів.
Світська левиця Періс Хілтон комплексує через великий розмір ступні. Зірці на свій 42-ий важко підібрати красиве взуття, що засмучує блондинку.
Поп-принцеса Брітні Спірс також чіпляється до своїх ступень, а саме - до великих пальців на ногах. Зірка скаржиться, що вона може ходити тільки в закритому взутті і серйозно комплексує з цього приводу.
Відома фотомодель Сінді Кроуфорд вважає своїм недоліком скромний розмір грудей. Крім того, з роками бюст "обвис", тому знаменитість не любить сукні з глибоким вирізом.
Актриса Анджеліна Джолі, чиї губи стали еталоном краси, сама ними не задоволена. Артистка вважає свої губи занадто великими і пухкими.
Актриса Джулія Робертс пережила глузування в школі через свою зовнішність. Майбутню зірку критикували за занадто високий зріст, худорлявість і негарний великий рот. Після того, як Джулія стала брати участь в конкурсах краси всі комплекси, як рукою зняло.
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Продолжаем рассказывать о вдохновляющих женщинах!😍 И сегодня, Джулия Робертс!🤗😍❤ Родилась, Джули, 28 октября 1967 года в штате Джорджия, США, став третьим ребенком в семье. Но через четыре года после ее рождения родители развелись. В целом, у Джулии было непростое детство. Подростком, она стала работать официанткой, в то время, как ее старший брат Эрик уже начинал добиваться успехов в актерской профессии. Под впечатлением от этого, Джулия также стала совершать свои первые актерские шаги, участвуя в любительских постановках. После окончания школы, перебралась в Нью-Йорк, где стала посещать курсы актерского мастерства, изменила имя с Джули на Джулия, и заключила контракт с модельным агентством «Click». Правда, актерские курсы она быстро решила забросить, и больше времени уделяла различным кастингам, получив незаметную роль. На помощь пришел, ставший уже популярным, старший брат Эрик, предложив, сняться в роли своей сестры в одном боевике. Этот фильм вышел на экраны только спустя три года после съемок, и за это время Джулия уже отметилась в нескольких картинах, таких как «Удовлетворение» и «Мистическая пицца», для съемок в котором она впервые сменила цвет своих русых волос на рыжий. Из-за болезни менингитом Джулия решает перебраться в Лос-Анджелес, где она получает роль в фильме «Стальные магнолии», а после того как фильм добивается успеха, Джулия Робертс номинируется на «Оскар» и становится обладательницей премии «Золотой глобус». ⠀ В тот же период шли съемки другого фильма с ее участием, в главной роли которого был популярный Ричард Гир. Уже по ходу работ режиссер изменил сценарий из-за роли Джулии, сделав фильм более романтичным. Итог, фильм «Красотка» стал одним из самых кассовых в 1990-м году, и Джулия Роберт была номинирована на «Оскар» как лучшая актриса, а также очень полюбилась зрителям. Это стало отправной точкой в ее карьере. ⠀ Интересные факты: Джулия является индуисткой и владеет кинокомпанией с соответствующим названием «Om Red Films». Следуя традициям «сбежавшей невесты», она дважды оставляла своих женихов незадолго до свадьбы. Джулия занимается благотворительностью. Она предпочитает ходить босиком, а одно из ее любимых хобби – вязание.
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Женский Круг Философия Женщины (@woman.krug.ufa) on Sep 6, 2020 at 1:38am PDT
Знаменитостям теж доводиться нелегко, але тільки завдяки роботі над собою вони стають більш впевненими в собі.
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пишногруда Кім Кардашьян небезпечно нахилилася в тісній маєчці.
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Кім Кардашьян прийняла ефектну позу в ліфчику і на шпильках.