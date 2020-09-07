Эти звезды считают, что им не повезло

Знаменитости, как и многие люди, иногда комплексуют по поводу своей внешности

Давайте познакомимся со звездами, которые несмотря на то, что стали чьими-то идеалами, критически относятся к своей внешности, пишет Politeka.net.

Ким Кардашьян в школьные годы сильно комплексовала из-за своих пышных форм. Будущая звезда даже плакала, мечтая о более стройной фигуре. Тогда родители Ким отправили ее к психологу, который позволил модели посмотреть на себя с другой стороны. Теперь красотка стала кумиром миллионов.

Светская львица Пэрис Хилтон комплексует из-за большого размера ступни. Звезде на свой 42-ой трудно подобрать красивую обувь, что огорчает блондинку.

Поп-принцесса Бритни Спирс также придирается к своим ступням, а именно - к большим пальцам на ногах. Звезда жалуется, что она может ходить только в закрытой обуви и серьезно комплексует по этому поводу.

Известная фотомодель Синди Кроуфорд считает своим недостатком скромный размер груди. Кроме того, с годами бюст "обвис", поэтому знаменитость не любит платья с глубоким вырезом.

Актриса Анджелина Джоли, чьи губы стали эталоном красоты, сама ими не довольна. Артистка считает свои губы слишком большими и пухлыми.

Актриса Джулия Робертс пережила насмешки в школе из-за своей внешности. Будущую звезду критиковали за слишком высокий рост, худобу и некрасивый большой рот. После того, как Джулия стала участвовать в конкурсах красотыь все комплексы, как рукой сняло.

Знаменитостям тоже приходится нелегко, но только благодаря работе над собой они становятся более уверенными в себе.

Напомним, пышногрудая Ким Кардашьян опасно наклонилась в тесной маечке.

Как сообщала Politeka, аппетитная Кардашьян в крохотном купальнике изогнулась, доведя до блаженства.

Также Politeka писала, что Ким Кардашьян приняла эффектную позу в лифчике и на шпильках.