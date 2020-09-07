Знаменитости, как и многие люди, иногда комплексуют по поводу своей внешности
Давайте познакомимся со звездами, которые несмотря на то, что стали чьими-то идеалами, критически относятся к своей внешности, пишет
Politeka.net.
Ким Кардашьян в школьные годы сильно комплексовала из-за своих пышных форм. Будущая звезда даже плакала, мечтая о более стройной фигуре. Тогда родители Ким отправили ее к психологу, который позволил модели посмотреть на себя с другой стороны. Теперь красотка стала кумиром миллионов.
Светская львица Пэрис Хилтон комплексует из-за большого размера ступни. Звезде на свой 42-ой трудно подобрать красивую обувь, что огорчает блондинку.
Поп-принцесса Бритни Спирс также придирается к своим ступням, а именно - к большим пальцам на ногах. Звезда жалуется, что она может ходить только в закрытой обуви и серьезно комплексует по этому поводу.
Известная фотомодель Синди Кроуфорд считает своим недостатком скромный размер груди. Кроме того, с годами бюст "обвис", поэтому знаменитость не любит платья с глубоким вырезом.
Актриса Анджелина Джоли, чьи губы стали эталоном красоты, сама ими не довольна. Артистка считает свои губы слишком большими и пухлыми.
Актриса Джулия Робертс пережила насмешки в школе из-за своей внешности. Будущую звезду критиковали за слишком высокий рост, худобу и некрасивый большой рот. После того, как Джулия стала участвовать в конкурсах красотыь все комплексы, как рукой сняло.
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Продолжаем рассказывать о вдохновляющих женщинах!😍 И сегодня, Джулия Робертс!🤗😍❤ Родилась, Джули, 28 октября 1967 года в штате Джорджия, США, став третьим ребенком в семье. Но через четыре года после ее рождения родители развелись. В целом, у Джулии было непростое детство. Подростком, она стала работать официанткой, в то время, как ее старший брат Эрик уже начинал добиваться успехов в актерской профессии. Под впечатлением от этого, Джулия также стала совершать свои первые актерские шаги, участвуя в любительских постановках. После окончания школы, перебралась в Нью-Йорк, где стала посещать курсы актерского мастерства, изменила имя с Джули на Джулия, и заключила контракт с модельным агентством «Click». Правда, актерские курсы она быстро решила забросить, и больше времени уделяла различным кастингам, получив незаметную роль. На помощь пришел, ставший уже популярным, старший брат Эрик, предложив, сняться в роли своей сестры в одном боевике. Этот фильм вышел на экраны только спустя три года после съемок, и за это время Джулия уже отметилась в нескольких картинах, таких как «Удовлетворение» и «Мистическая пицца», для съемок в котором она впервые сменила цвет своих русых волос на рыжий. Из-за болезни менингитом Джулия решает перебраться в Лос-Анджелес, где она получает роль в фильме «Стальные магнолии», а после того как фильм добивается успеха, Джулия Робертс номинируется на «Оскар» и становится обладательницей премии «Золотой глобус». ⠀ В тот же период шли съемки другого фильма с ее участием, в главной роли которого был популярный Ричард Гир. Уже по ходу работ режиссер изменил сценарий из-за роли Джулии, сделав фильм более романтичным. Итог, фильм «Красотка» стал одним из самых кассовых в 1990-м году, и Джулия Роберт была номинирована на «Оскар» как лучшая актриса, а также очень полюбилась зрителям. Это стало отправной точкой в ее карьере. ⠀ Интересные факты: Джулия является индуисткой и владеет кинокомпанией с соответствующим названием «Om Red Films». Следуя традициям «сбежавшей невесты», она дважды оставляла своих женихов незадолго до свадьбы. Джулия занимается благотворительностью. Она предпочитает ходить босиком, а одно из ее любимых хобби – вязание.
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Женский Круг Философия Женщины (@woman.krug.ufa) on Sep 6, 2020 at 1:38am PDT
Знаменитостям тоже приходится нелегко, но только благодаря работе над собой они становятся более уверенными в себе.
Напомним,
пышногрудая Ким Кардашьян опасно наклонилась в тесной маечке.
Как сообщала Politeka,
аппетитная Кардашьян в крохотном купальнике изогнулась, доведя до блаженства.
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Ким Кардашьян приняла эффектную позу в лифчике и на шпильках.