Знаменитости, как и многие люди, иногда комплексуют по поводу своей внешности 

Давайте познакомимся со звездами, которые несмотря на то, что стали чьими-то идеалами, критически относятся к своей внешности, пишет Politeka.net.

Ким Кардашьян в школьные годы сильно комплексовала из-за своих пышных форм. Будущая звезда даже плакала, мечтая о более стройной фигуре. Тогда родители Ким отправили ее к психологу, который позволил модели посмотреть на себя с другой стороны. Теперь красотка стала кумиром миллионов. 

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I hope everyone has a great day ✌🏼

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Светская львица Пэрис Хилтон комплексует из-за большого размера ступни. Звезде на свой 42-ой трудно подобрать красивую обувь, что огорчает блондинку. 

Paris Hilton

Gepostet von Female Celebrities Beautiful Bare Soles N' Feet am Dienstag, 1. März 2011

Поп-принцесса Бритни Спирс также придирается к своим ступням, а именно - к большим пальцам на ногах. Звезда жалуется, что она может ходить только в закрытой обуви и серьезно комплексует по этому поводу.

Britney Spears

Gepostet von Female Celebrities Beautiful Bare Soles N' Feet am Freitag, 11. Februar 2011

Известная фотомодель Синди Кроуфорд считает своим недостатком скромный размер груди. Кроме того, с годами бюст "обвис", поэтому знаменитость не любит платья с глубоким вырезом.

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MONDAY MOOD @HarpersBazaarGermany

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Актриса Анджелина Джоли, чьи губы стали эталоном красоты, сама ими не довольна. Артистка считает свои губы слишком большими и пухлыми. 

Актриса Джулия Робертс пережила насмешки в школе из-за своей внешности. Будущую звезду критиковали за слишком высокий рост, худобу и некрасивый большой рот. После того, как Джулия стала участвовать в конкурсах красотыь все комплексы, как рукой сняло.

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Продолжаем рассказывать о вдохновляющих женщинах!😍 И сегодня, Джулия Робертс!🤗😍❤ Родилась, Джули, 28 октября 1967 года в штате Джорджия, США, став третьим ребенком в семье. Но через четыре года после ее рождения родители развелись. В целом, у Джулии было непростое детство. Подростком, она стала работать официанткой, в то время, как ее старший брат Эрик уже начинал добиваться успехов в актерской профессии. Под впечатлением от этого, Джулия также стала совершать свои первые актерские шаги, участвуя в любительских постановках. После окончания школы, перебралась в Нью-Йорк, где стала посещать курсы актерского мастерства, изменила имя с Джули на Джулия, и заключила контракт с модельным агентством «Click». Правда, актерские курсы она быстро решила забросить, и больше времени уделяла различным кастингам, получив незаметную роль. На помощь пришел, ставший уже популярным, старший брат Эрик, предложив, сняться в роли своей сестры в одном боевике. Этот фильм вышел на экраны только спустя три года после съемок, и за это время Джулия уже отметилась в нескольких картинах, таких как «Удовлетворение» и «Мистическая пицца», для съемок в котором она впервые сменила цвет своих русых волос на рыжий. Из-за болезни менингитом Джулия решает перебраться в Лос-Анджелес, где она получает роль в фильме «Стальные магнолии», а после того как фильм добивается успеха, Джулия Робертс номинируется на «Оскар» и становится обладательницей премии «Золотой глобус». ⠀ В тот же период шли съемки другого фильма с ее участием, в главной роли которого был популярный Ричард Гир. Уже по ходу работ режиссер изменил сценарий из-за роли Джулии, сделав фильм более романтичным. Итог, фильм «Красотка» стал одним из самых кассовых в 1990-м году, и Джулия Роберт была номинирована на «Оскар» как лучшая актриса, а также очень полюбилась зрителям. Это стало отправной точкой в ее карьере. ⠀ Интересные факты: Джулия является индуисткой и владеет кинокомпанией с соответствующим названием «Om Red Films». Следуя традициям «сбежавшей невесты», она дважды оставляла своих женихов незадолго до свадьбы. Джулия занимается благотворительностью. Она предпочитает ходить босиком, а одно из ее любимых хобби – вязание.

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Знаменитостям тоже приходится нелегко, но только благодаря работе над собой они  становятся более уверенными в себе. 

Напомним, пышногрудая Ким Кардашьян опасно наклонилась в тесной маечке.

Как сообщала Politeka, аппетитная Кардашьян в крохотном купальнике изогнулась, доведя до блаженства.

Также Politeka писала, что Ким Кардашьян приняла эффектную позу в лифчике и на шпильках.