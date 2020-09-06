Поліція розкрила подробиці НП біля палацу, в якому живуть Кейт Міддлтон і принц Вільям

Про це пише видання Daily Mirror.

З'ясувалося, що поруч з резиденцією герцогів Кембриджських було виявлено тіло мертвої жінки.

Тіло витягли 29 серпня з декоративного ставка Раунд, розташованого поруч з маєтком герцогів.

Коли тіло жінки дістали поліцейські вони подумали, що вона ще може бути жива і викликали швидку, проте медики, які прибули на місце НП, тільки зафіксували смерть.

Випадок під вікнами резиденції Кейт Міддлтон і принца Вільяма буде розглянутий правоохоронними органами Англії як вкрай підозрілий. В даний момент за фактом смерті британки розпочато розслідування, і судмедексперти вже встановили, що загиблій був 51 рік

Раніше ми розповідали, як Кейт Міддлтон засмутила Меган Маркл.

Вперше Меган Маркл познайомилася з членами королівської сім'ї в листопаді 2016 року. Але тоді зірку Голлівуду представили лише старшому синові принцеси Діани. У цей вечір на зустріч повинна була прийти і Кейт Міддлтон.

Майбутня дружина принца Гаррі, як стверджують королівські біографи, засмутилася через те, що їй не вдалося познайомитися з Кейт Міддлтон, яка в цей вечір вирішила залишитися з дітьми.

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