Поліція розкрила подробиці НП біля палацу, в якому живуть Кейт Міддлтон і принц Вільям
Про це пише видання Daily Mirror.
З'ясувалося, що поруч з резиденцією герцогів Кембриджських було виявлено тіло мертвої жінки.
Тіло витягли 29 серпня з декоративного ставка Раунд, розташованого поруч з маєтком герцогів.
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Коли тіло жінки дістали поліцейські вони подумали, що вона ще може бути жива і викликали швидку, проте медики, які прибули на місце НП, тільки зафіксували смерть.
Випадок під вікнами резиденції Кейт Міддлтон і принца Вільяма буде розглянутий правоохоронними органами Англії як вкрай підозрілий. В даний момент за фактом смерті британки розпочато розслідування, і судмедексперти вже встановили, що загиблій був 51 рік
Раніше ми розповідали, як Кейт Міддлтон засмутила Меган Маркл.
Вперше Меган Маркл познайомилася з членами королівської сім'ї в листопаді 2016 року. Але тоді зірку Голлівуду представили лише старшому синові принцеси Діани. У цей вечір на зустріч повинна була прийти і Кейт Міддлтон.
Майбутня дружина принца Гаррі, як стверджують королівські біографи, засмутилася через те, що їй не вдалося познайомитися з Кейт Міддлтон, яка в цей вечір вирішила залишитися з дітьми.
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