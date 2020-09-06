Дочка Алли Пугачової і Максима Галкіна продовжує підкорювати соцмережі

Про це пише Politeka.net.

Нову публікацію у своєму мікроблозі Instagram зробив російський шоумен Максим Галкін.

Так, 6-річна Єлизавета Галкіна з батьком влаштувала справжню фотосесію в полі.

Спадкоємиця Алли Пугачової і Максима Галкіна позувала на тлі великого стоги сіна, чим застала зненацька свого зоряного батька.

"Моя сільська вображуля. Яка фотка 1, 2 або 3? Я вибрати не зміг", - підписав Максим Галкін милі знімки в своєму особистому мікроблозі.

Сільська фотосесія припала до душі шанувальникам і вони завалили російського коміка коментарями і "лайками".

"На першому фото вилитий Гарік", "Красуня! Маленька, а вже жінка", "На всіх фото Ліза прекрасна", "Максим, а взагалі Ліза скрізь красуня", "Ну просто лялечка", "Всі фотографії супер", "Зірка", "Ну гарна Лизок! Така зайка Татова!",- прокоментували вони нові фото Єлизавети.

Раніше ми розповідали, як Ліза Галкіна засвітилася в шкільній формі.

Брат і сестра будуть вчитися в приватній підмосковній гімназії на Рублево-Успенському шосе, неподалік від села Грязь, де живе сімейство.

На знімку дівчинка позує за партою з піднятою рукою. На ній сувора форма гімназії, що підкреслює образ старанної учениці. Світле волосся Лізи зібрані в оригінальну, але при цьому акуратну зачіску.

Нагадавши, пустотливі діти Галкіна і Пугачової розповіли про перші дні в школі.

Як повідомляла Politeka, син Галкіна і Пугачової перетворився на копію екс-коханця Наташі Корольової: несподіване відео.

Також Politeka писала, що схудла Пугачова в міні-спідниці і кедах викликала фурор в школі Лізи і Гаррі.