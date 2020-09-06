Дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина продолжает покорять соцсети

Об этом пишет Politeka.net.

Новую публикацию в своем микроблоге Instagram сделал российский шоумен Максим Галкин.

Так, 6-летняя Елизавета Галкина с отцом устроила настоящую фотосессию в поле.

Наследница Аллы Пугачевой и Максима Галкина позировала на фоне большого стога сена, чем застала врасплох своего звездного отца.

"Моя деревенская воображуля. Какая фотка 1, 2 или 3? Я выбрать не смог", - подписал Максим Галкин милые снимки в своем личном микроблоге.

Сельская фотосессия пришлась по душе поклонникам и они завалили российского комика комментариями и "лайками".

"На первом фото вылитый Гарик", "Красотка! Маленькая, а уже женщина", "На всех фото Лиза прекрасна", "Максим, а вообще Лиза везде красотка", "Ну просто куколка", "Все фотографии супер", "Звезда", "Ну прелесть Лизок! Такая зайка папина!", - прокомментировали они новые фото Елизаветы.

Ранее мы рассказывали, как Лиза Галкина засветилась в школьной форме.

Брат и сестра будут учиться в частной подмосковной гимназии на Рублево-Успенском шоссе, неподалеку от деревни Грязь, где живет семейство.

На снимке девочка позирует за партой с поднятой рукой. На ней строгая форма гимназии, подчеркивающая образ прилежной ученицы. Светлые волосы Лизы собраны в оригинальную, но при этом аккуратную прическу.

Напомним, озорные дети Галкина и Пугачевой рассказали о первых днях в школе.

Как сообщала Politeka, сын Галкина и Пугачевой превратился в копию экс-любовника Наташи Королевой: неожиданное видео.

Также Politeka писала, что похудевшая Пугачева в мини-юбке и кедах вызвала фурор в школе Лизы и Гарри.